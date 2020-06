Mercedes a lansat maşina care consumă doar 1,2 litri la suta de kilometri

La aproape trei luni de la prima sa aparitie in public, mult anticipata versiune imbunatatita a actualului Mercedes E-Class a fost lansata oficial si pe piata auto din Romania. Preturile de vanzare pornesc de la putin peste 54.200 de euro, iar printre optiunile de motorizare puse la dispozitia clientilor se numara inclusiv un sistem de propulsie plug-in hybrid, a carei atractie principala o reprezinta (evident) consumul de doar 1,2% - potrivit configuratorului de pe site-ul importatorului local.

Comercializata sub indicativul E 300 de, respectiva limuzina de lux combina un motor electric cu o unitate diesel in patru cilindri, de 1.950 de centimetri cubi, valorile maxime ale intregului ansamblu ridicandu-se la 306 cai putere si, mult mai important decat atat, 700 Nm.

O transmisie automata in noua rapoarte, dar si un sistem de tractiune spate completeaza fisa cu specificatii tehnice a variantei cu pricina, astfel ca acceleratia de la 0 la 100 de kilometri pe ora se realizeaza intr-un timp de numai 5.9 secunde, conform aceluiasi configurator aflat pe site-ul importatorului local. Viteza de top - in schimb - se ridica la 250 km/h, pe cand autonomia totala (exclusiv pe baterii, fara consumarea vreunui strop de carburant fosil) este de aproximativ 53 de kilometri.

Disponibila in schimbul unei sume minime de 65.750 de euro, noua limuzina Mercedes E 300 de dispune in dotarea standard si de faruri cu tehnologie LED, iluminare ambientala, climatizare cu reglare automata a temperaturii, plus sistem de infotainment MBUX.

Fara costuri suplimentare mai sunt oferite, de asemenea, tapiterie realizata dintr-o combinatie de piele si stofa, scaunele fata cu functie de incalzire, navigatia pe HDD ori jantele din aliaj cu diametrul de 18 inch si bancheta spate rabatabila. Optional, cumparatorii pot opta chiar si pentru un pachet AMG Styling, trapa panoramica cu actionare electrica, instalatie audio de la marca Burmester, consola centrala cu ornamente din lemn poros sau fibra de carbon, inchidere asistata a portierelor etc.