Mercur iese din retrograd in 12 iulie 2020! cum sunt afectate zodiile

Au fost cateva saptamani frustrante pentru multi oameni, gratie lui Mercur retrograd 2020 care se va incheia in 12 iulie 2020. Tocmai cand eram pe cale sa facem un progres masiv, ceva s-a intamplat. Un computer sau un telefon s-a stricat. Ai raspuns la telefon tocmai cand s-a oprit din sunat. Mailuri s-au ratacit sau trimis cu intarziere. Calatoriile au avut parte de neprevazute la multe persoane. Stim deja ca toate acestea se mai intampla in timpul lui Mercur retrograd. Tocmai de aceea mereu apasam pe butonul de pauza sau punem in asteptare orice aspecte majore de viata in timpul acestui tranzit care se repeta de 3 ori pe an. Prima data in acest an a fost in perioada 17 februarie – 16 martie 2020.