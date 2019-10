Mersul de-a buşilea - cât de important este pentru dezvoltarea bebeluşului

Cei mai multi bebelusi invata sa mearga de-a busilea intre 7 si 10 luni. In jurul acestei varste, micutul tau ar putea cauta o alta metoda de a se deplasa, precum mersul tarsait pe fund, alunecarea pe burtica sau rostogolirea prin camera. Sa nu te ingrijorezi in privinta stilului pe care il adopta – important e ca micutul devine mobil, indiferent de metoda.

Unii copii nu se tarasc si se misca direct dupa ce se ridica. In ultimii ani, tot mai multi bebelusi par sa adopte mersul de-a busilea mai tarziu, in vreme ce altii sar cu totul aceasta etapa. In cazul in care bebelusul tau isi foloseste bratele si picioarele in mod egal pe ambele parti ale corpului si reuseste sa invete cum sa si le coordoneze, probabil ca nu ai de ce sa te ingrijorezi.

Cum se dezvolta

Probabil ca bebelusul tau va incepe sa mearga de-a busilea imediat dupa ce va fi capabil sa stea in fundulet fara vreun ajutor (in jurul varstei de 8 luni). Dupa aceasta, el isi va putea tine capul ridicat pentru a putea privi in jur, iar bratele si picioarele, precum si muschii spatelui sunt indeajuns de puternici pentru a-l impiedica sa cada pe podea cand se ridica in maini si genunchi.

