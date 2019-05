Mesaj ascuns într-o sticlă şi aruncat în mare, găsit după un an şi jumătate de un pescar

Vicky Gibbons a povestit că fiica sa în vârstă de 8 ani, Eve Punter, a lansat mesajul în sticlă în noiembrie 2017 de pe plaja din oraşul Aberdeen.



''Eve m-a tot întrebat dacă cineva a trimis un e-mail'', a povestit Gibbons pentru publicaţia scoţiană The Press and Journal. "A trebuit să îi spun că şansele sunt foarte mici şi că s-ar putea (ca mesajul) să nu fie găsit niciodată, însă ea a continuat să mă întrebe", a adăugat mama fetiţei.



Gibbons a primit săptămâna trecută un mesaj de la un pescar pe nume Sven care a informat-o că a găsit sticla în nisip, pe o plajă din Feoy, o mică insulă din Norvegia, pe celălalt ţărm al Mării Nordului. Ea a relatat că fiica sa a fost extrem de încântată la primirea mesajului. ''L-a imprimat şi l-a dus la şcoală unde a căutat informaţii despre insulă'', a adăugat Vicky Gibbons, potrivit Agerpres.



O fetiţă din Carolina de Nord care a lansat la apă un mesaj în zona coastelor statului american a aflat la începutul acestui an că sticla plutitoare a fost descoperită pe o plajă din Irlanda, la peste 5.500 de kilometri distanţă, notează UPI.