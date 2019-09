Mesaj saptamanal RUNE pe ZODII, 16-22 septembrie 2019! Noutati de la pietrele mistice!

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.



"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.



Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.



Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.



Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.



Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.



ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Runa etalata – ISA. Vine iarna peste o situatie din viata ta. Pare inghetata si fara noi miscari, deci realizarile nu sunt immediate. Un vant rece sufla si el te invita sa analizezi daca cumva ceva din tine impiedica primavara sa soseasca. Oricum tu nu ai cum sa controlezi iarna si cat va dura. Deci tine minte sa tii cont de vointa cerurilor si a pamantului si sa astepti cu rabdare. Dupa iarna vine mereu primavara.



ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Runa etalata – JERA. Rezultatele benefice sunt favorabile pentru orice actiune ai intreprins. Poate insa sa mai dureze pana cand culegi aceste rezultate si ele pot sa nu fie rapide pentru ca mereu este implicata o fereastra de timp necesara. Nici fermierii nu pot grabi recolta tragand de vlastare sa se faca mari. La finalul sezonului insa, te vei scalda in abundenta.



ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Runa etalata – INGUZ. Acum este un moment de mare putere in care se poate termina ce trebuie sa se termine ca noi inceputuri sa poata incepe. Dificultatile pot fi rezolvate si clarificate mai usor. Fluturele iese din cocoonul sau. Miscarile te pot ajuta sa te eliberezi dintr-o situatie blocanta. Daca exista pericole, miscarile pe care le vei face te vor scoate din ele sau tine in afara lor.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR . RO.