Mesaj sfâşietor pe Faceebook: "Ne lasă să murim acasă, singuri, ca nişte câini"

Linda Pasqui are 49 de ani, este de profesie avocat și, în urmă cu aproape două săptămâni a fost infectată cu coronavirus. Femeia a postat pe Facebook un mesaj video cutremurător, în care cere ajutorul Italiei. Vizibil afectată de boală, femeia spune că îi este din ce în ce mai greu să respire, are febră, tușește, nu mai are miros și nu mai simte gustul alimentelor.

Linda acuză că a fost abandonată de autoritățile britanice și că este lăsată să moară singură în casă, "ca un câine", scrie Corriere del Umbria.

"În Anglia, refuză să-ți mai facă test dacă ești bolnav și te lasă să mori singuri în casă, ca pe un câine. Acest guvern britanic este îngrozitor, sunt mincinoși, denaturează datele reale, nu credeți prostiile pe care vi le spun englezii. Ne lasă să murim în case, ca niște animale. Aici, sunt încălcate drepturile omului. Rușine! Rușine! Să vă rușine!", a fost strigătul de ajutor al italiancei. După apelul disperat al Lindei pe Facebook, doi prieteni de familie ai femeii, ambii avocați - Gabriele Picano și Manuela Di Ruscio - au reușit să discute cu un oficial al ministerului italian de Externe, care însă nu a dat garanții, dar a spus că face tot posibilul ca un medic să ajungă la domiciliul Lindei, scrie frosinonetoday.it Marea Britanie - Numărul cazurilor de infectare cu Covid-19 se apropie de 48.000, iar cel al deceselor, de 5.000

Marea Britanie a raportat duminică un total de 47.806 cazuri de infectare cu Covid-19 şi 4.934 de decese provocate de Covid-19, cu 621 mai multe decât sâmbătă.

În Anglia, numărul total al deceselor a ajuns la 4.494, potrivit autorităţilor, cu 555 mai multe decât în ziua anterioară.

Pacienţii aveau vârste cuprinse între 33 şi 103 ani.

În Ţara Galilor, în ultimele 24 de ore, au mai murit 12 oameni, iar totalul a ajuns la 166.

Prim-ministrul scoţian Nicola Sturgeon a spus că alţi doi oameni au murit după ce au fost testaţi pozitiv, astfel că totalul deceselor în Scoţia a ajuns la 220. Ea a precizat că numărul nu trebuie considerat reprezentativ, pentru că modul de raportare pe Covid-19 a fost modificat, şi că este posibil să fie „în mod artificial, scăzut", citează The Guardian.

Numărul oamenilor care au murit din cauza bolii provocate de coronavirus în Irlanda de Nord a crescut la 63, cu 7 faţă de sâmbătă. În urma testărilor, au mai fost confirmate 91 de cazuri, totalul în regiune ajungând la 1.089.

Numărul oamenilor testaţi zilnic în Marea Britanie pentru Covid-19 este din nou de peste 10.000. În ultimele 24 de ore, au fost testaţi 12.334.

În total, în Regat au fost testaţi 195.524 (0,3% din populaţie) de la izbucnirea epidemiei aici.

La nivel global, de la depistarea coronavirusului în China, la finalul anului trecut, au fost înregistrate peste 1,2 milioane de cazuri de infectare şi 64.800 de decese. Din totalul celor afectaţi de Covid-19, mai mult de 247.500 de oameni au fost vindecaţi.