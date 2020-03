Mesaje de 1 martie 2020. Cele mai frumoase mesaje de 1 Martie. Să aveţi o primăvară frumoasă!

Mesaje de 1 Martie. Cu drag de martisor, primeste primavara in sufletul tau, si fie ca acest anotimp sa iti aduca implinire si noroc, fericire si iubire si nu in ultimul rand caldura sufletesca de la cei dragi. Iti doresc o primavara frumoasa!

Mesaje de 1 Martie. Viata, lumina, caldura... parfumul de fericire este esenta primaverii, iar martisorul simbolul ei. Iti doresc ca razele soarelui somnoros sa-ti deschida petalele sufletului asemeni ghiocelului odata cu sosirea primaverii!

Mesaje de 1 Martie. Ani frumosi sa-ti vina-n cale! Sanatate si... parale!

Mesaje de 1 Martie. Sufletul sa-ti vibreze in acordurile bucuriei si dragostei de viata! O primavara fericita si implinita!

Mesaje de 1 Martie. De sub zapada a rasarit un ghiocel si mi-a soptit ceva la ureche: A sosit primavara! La multi ani de 1 martie!

Mesaje de 1 Martie. Un martisor plin de speranta cu o primavara verde si cu mult soare!

Mesaje de 1 Martie. Cu acest Martisor va trimit un buchet de flori, un zambet si un sarut. Minunea acestei primaveri sa lumineze inimile tuturor si sa va aduca renasterea sperantei, a bucuriei si a caldurii in suflet.

Mesaje de 1 Martie. Lasati primavara sa va patrunda in suflet, sa va incalzeasca si sa va umple de bucurie si iubire! Va doresc o primavara de impliniri!

Mesaje de 1 martie 2020 // "As vrea ca acest martisor sa-ti aduca bucurie in suflet si caldura in privire. La multi ani, iubito!"

"La multi ani, draga mea mama! Sa ai o primavara de vis!"

"La multi ani, de 1 Martie. Iti ofer un martisor virtual care sa-ti lumineze ziua."

Urari de 1 martie 2020 // "La multi ani, sora mea! Esti cea mai draga fiinta din lume si ma bucur sa te am alaturi."

"Un mic martisor si un ghiocel alb ca neaua iti ofer, spre bucuria inimii tale."

"Primavara sa-ti umple inima de caldura si florile pe care ti le adus in dar sa-ti inmiresmeze casa."

"O primavara minunata, pentru o doamna minunata."