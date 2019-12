Mesaje de Anul Nou! 100 de felicitări de Anul Nou! Urează-le La mulţi ani celor dragi

Mesaje de Anul Nou pentru iubit/iubita

Ma faci cel mai fericit om de pe planeta. Te iubesc pana la cer si inapoi! La multi ani! 2020 sa ne fie cel putin la fel de bun!

Vreau sa stii ca am comandat eu tot vascul din tara pentru a ma asigura ca imi vei da voie sa iti ofer macar o mica parte din saruturile pe care le meriti. Nu ma mai satur de buzele tale si in Noul An imi propun sa te sarut de cel putin doua ori mai mult decat in anul ce a trecut. La multi ani!

O alta zi, un alt an, un alt zambet, o alta lacrima..dar altul ca tine nu mai este. La multi ani!

Vor veni noi clipe de tristete dar si de bucurie; nu uita ca iti voi fi alaturi indiferent de ce se va intampla. Un An Nou fericit!

Abia astept sa imi pun o noua dorinta de Revelion. Cea de anul trecut s-a indeplinit si acum suntem impreuna. La multi ani iubito/iubitule!

De mult am visat sa-mi sarut sufletul pereche sub vasc. Visul mi s-a indeplinit. Iti multumesc ca mi-ai facut visul sa devina realitate. La multi ani pentru 2019!

Pentru tine voi incerca incepand cu anul care vine sa devin o persoana mai buna, o persoana care nu te va lasa niciodata singur si care te va insoti pe tot drumul lung al vietii.

Ultimele zile ale anului 2019 sunt gata sa treaca prin clepsidra timpului! 2020 este aproape sa-si deschida primele file albe, necunoscute, pe care sa le umplem cu cele mai frumoase povesti! La multi ani, iubirea mea!

Un an nou plin de visuri implinite, de zambete si de multa iubire! La multi ani, dragostea mea!

