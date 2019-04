Mesaje de Paste. Cele mai frumoase 50 de felicitari si urari de Paste pentru cei dragi

Urari de Paste – Mesaje de Paste

Sper ca acest Paste sa-ti intareasca increderea si speranta! Hristos a inviat!

***

Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniste, pace si fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat!

***

Bucuria vine din lucruri marunte. Linistea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecaruia. Paste Fericit!

***

Fie ca sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa-ti aduca cele 4 taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Clipe de neuitat alaturi de cei dragi si numai realizari!

***

As vrea sa petrecem Pastele impreuna. Desi stiu ca nu e posibil, iti voi fi alaturi cu sufletul si fie ca speranta Invierii sa mi te aduca aproape in curand! Paste fericit!

***

Oul inrosit, mielul rumenit, cozonacul crescut, Paste fericit! Fie ca aceasta sarbatoare sa va aduca multa nadejde si pace in viata.

***

Cristos a inviat daruindu-ne o noua viata, astfel incat fiecare dintre noi sa stie sa isi pretuiasca existenta si sa bucure de ea. Paste fericit!

