MESAJE DE SANZIENE 2019. Ce urări le poţi face celor dragi de Sânziene

MESAJE DE SÂNZIENE 2019. Sanziana, desi azi ai primit multe mesaje cu urari care mai de care, tot al meu e cel mai tare pentru ca in aceasta lume gri esti singura pata de culoare, esti singura raza de soare, pe campia vietii mele esti cea mai frumoasa floare... La multi ani!

SMS-URI DE SÂNZIENE. Mult noroc, viata senina si tot ce iti doresti sa-ti aduca Sanzienele in noaptea magica! Nu uita sa-ti pui sub perna flori de sanziene! Ursitoarele spun ca-ti vei visa alesul in aceasta noapte! La multi ani!

MESAJE DE SÂNZIENE. La multi ani cu sanatate! Tot ce-ti doresti sa se implineasca, sa ai o zi plina de bucurii si surprize neasteptate!

SMS-URI DE SÂNZIENE 2019. Tu ai puteri mai presus de ale ingerilor si viata mea este paradisiaca alaturi de tine. Stapana inimii mele, iti ofer azi roadele ei, care ti se cuvin: toata dragostea mea iti apartine! La multi ani, Sanziana!

MESAJE DE SÂNZIENE. La multi ani, draga Sanziana! Tot ce-i mai frumos pe lume sa fie in sufletul si viata ta! Zanele bune sa-ti calauzeasca pasii in viata!

FELICITĂRI DE SÂNZIENE. Sanziana, la multi ani de ziua ta! Stii ca plang acum,... da, pentru ca nu pot sa fiu cu tine. Sa te imbratisez si sa-ti dau o sarutare pe obraji,... dar il rog pe ingerul tau pazitor s-o faca pentru mine. Esti un persoana minunata care aduce atata veselie si pace sufleteasca celor in nevoi. Iti multumim pentru asta. Cu toata dragostea, ...

FELICITĂRI DE SÂNZIENE 2019. La multi si frumosi ani, Sanziana! Sa ai parte de o viata frumoasa. Sa fii fericita, iubita, sa-ti implinesti toate visele si sperantele.

MESAJE DE SÂNZIENE. Sper sa ramai mereu un spirit tanar si plin de viata, sa fim mereu impreuna si sa nu uitam niciodata frumoasa prietenie dintre noi. La multi ani, Sanziana!

