MESAJE DE SFANTA MARIA 2020. Cele mai frumoase urări şi felicitări de Sfânta Maria

Adormirea Maicii Domnului. Se spune sau nu La multi ani de Sfanta Maria Mare?

In fiecare an, in 15 august, romanii praznuiesc Adormirea Maicii Domnului. Nu mai putin de 2,2 milioane de romani (dintre care 1,8 milioane de femei) isi serbeaza onomastica in aceasta zi. Numai ca sunt voci care spun ca NU este bine sa urezi La multi ani de Sfanta Marie Mare, ci de Sfanta Maria Mica.

Este pacat sa spui La multi ani?

Pornind de la faptul ca este vorba despre Adormirea Maicii Domnului, deci trecerea in nefiinta a Fecioarei Maria, se presupune ca este mare pacat daca spui La multi ani celor care poarta numele Sfintei Fecioare. Se zice ca de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului se pomenesc doar mortii, iar ziua onomastica poate fi sarbatorita doar pe 8 septembrie, atunci cand Biserica sarbatoreste Nasterea Maicii Domnului.

Biserica, insa, nu considera gresit sa spui ”La multi ani!” cu ocazia acestei sarbatori, fiind considerata o sarbatoare plina de bucurie.

Moartea Maicii Domnului este mutare la Viata, dupa cum reiese si din troparul sarbatorii Adormirii Maicii Domnului: „Mutatu-te-ai la viata ceea ce esti Maica Vietii”. Din acest motiv, aceasta sarbatoare nu este trista, ci plina de bucurie, scrie crestinortodox.ro.

MESAJE SF. MARIA 2020. Ce nume se sarbatoresc de Sfanta Maria? Cui uram La multi ani de Sfanta Maria

Dupa credinta Sfintei Biserici, la Adormirea Maicii Domunului, trupul ei n-a cunoscut putrezirea, care vine dupa moarte, nici n-a ramas in mormant. Maica domnului, cu trupul schimbat, viu si proslavit, a fost mutata, cu trup cu tot la ceruri, ca o parga a intregii omeniri. Dar, spre deosebire de Mantuitor, ea a fost dusa la ceruri de ingeri, nu prin puterea ei, ca Mantuitorul. Si de acolo se roaga de-a pururi pentru noi.

"Sarbatoarea aceasta are, chiar daca vorbim despre adormire, o semnificatie dincolo de moarte pentru cei ce au aceasta intelegere tainica a sarbatorii.

Altii o inteleg drept o comemorare a mortii Sfintei Maria, prin urmare pentru acestia nu e corect sa se spuna La multi ani!, avand in vedere ca vorbim despre o inmormantare. Cea mai potrivita interpretare si cea caracteristica ortodoxiei este cea ce are in centru invierea, viata cea vesnica si nu cea ce pune acentul pe moarte. La noi moartea e doar o usa, o trecere, un prag. Asa cum spune si rugaciunea: Mutatu-te-ai la viata ceea ce esti Maica Vietii. Deci, accentul cade pe viata vesnica, prin urmare este corect sa spunem La multi ani”, explica si parintele Ioan Chirila, presedintele senatului Universitatii Babes-Bolyai din Cluj.

In calendarul popular, de Santa Maria Mare se marcheaza trecerea de la vara la toamna, iar marinarii sarbatoresc de ziua ocrotitoarei lor, Ziua Marinei.

In 15 august este si onomastica a 2,2 milioane de romani. Din anul 2009, ziua de 15 august a devenit sarbatoare legala si zi nelucratoare la noi, la fel ca si in alte zece tari europene – Franta, Belgia, Spania, Italia, Grecia, Luxemburg, Austria, Polonia, Portugalia sau in unele landuri din Germania.

MESAJE şi FELICITĂRI DE SFANTA MARIA

Zi sfântă Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. La mulți ani de Sfântă Maria!

Zi speciala Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului un sincer La Mulți Ani!

Îngerii sa-ti călăuzească pașii La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii iar Sfântă Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată.

Toata fericirea Astăzi e ziua numelui tău, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingaș ca tine. Iți doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume. La Mulți Ani!

De Sfântă Maria, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii iar Sfântă Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată.

Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului un sincer La Mulți Ani!

La mulți ani și mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii cu ocazia zilei tale de nume.

Fie ca Sf. Fecioara Maria, sa te ocrotească, sa-ti călăuzească pașii si sa-ti lumineze calea. La Mulți Ani!

De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate. Sa se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani, Maria!

Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani!

Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. La mulți ani de Sfântă Maria!

Fie ca Sfântă Maria sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulți ani!

Întocmai ca Fecioara Maria al cărei nume li porți, învață sa ierți, sa fi mai bun, mai înțelept, sa mă ierți când greșesc si sa mă înveți sa fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulți ani!

MESAJE DE SFANTA MARIA. Cele mai inspirate, amuzante mesaje, felicitări de Sf. Maria 2017

Pentru ca ești o persoana atât de buna, de drăguța si de loiala, îmi doresc ca Fecioara Maria sa aibă grija de tine, sa iți călăuzească pașii si sa iți lumineze calea in viată.

O zi frumoasa este ziua numelui tău! Sa te bucuri de viată, de zâmbete, de tot ce e frumos. La mulți ani Maria!

De Sf. Maria, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urâri de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor. Dumnezeu sa te călăuzească in tot cea-ce faci. La mulți ani!

Sa ai o zi frumoasa si sa te bucuri de numele pe care li porți. Sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La mulți ani de Sfântă Maria!

În această zi speciala, iți transmit cele mai sincere urâri. Sa ai o viată plina de lucruri bune iar Sfântă Maria al cărei nume li porți sa te ocrotească mereu. La mulți ani de ziua numelui tău!

MESAJE şi FELICITĂRI haioase de Sfânta Maria



Un ocean de sănătate, un munte de noroc, un camion cu bani şi un sincer: La mulţi ani!

La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

Dragă prietenă/prietene, pregăteşte băutura, că venim să te urăm, este ziua ta de nume, şi la greu nu te lăsăm. La mulţi ani cu sănătate, bucurie şi de toate!

Nu ştiu dacă îţi place numele pe care ţi l-au ales părinţii, dar eu îţi urez din suflet un călduros La mulţi ani! Că-ţi place sau nu, e totuşi ziua ta!

Nu-ţi urez să ai parte de bani, că ştiu că eşti descurcăreţ, nu-ţi urez nici să devii star, căci pentru oamenii din viaţa ta eşti deja o celebritate, îţi doresc să fii sănătos şi vesel, că restul vin singure! La mulţi ani, prieten drag!

Maria! Da, tu! Eşti dată în urmărire de către gaşca de prieteni, căci azi e ziua ta şi toţi vor să te ureze şi să te îmbrăţişeze! Mă alătur şi eu lor, sperând că te vom găsi, dar până una-alta, îţi zic acum: La mulţi ani!

Azi la meteo s-a anunţat cod galben de pupici şi de urări şi cred că responsabil pentru asta eşti tu. La mulţi ani!

MESAJE şi FELICITĂRI de Sfânta Maria. Urări pentru colegi

Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La Mulţi Ani!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate şi fericire. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Fie ca această zi să-ţi dechidă poarta unui viitor plin de succese. La mulţi ani!

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate, multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi. La mulţi ani!

Să ai parte numai de împliniri, iar viaţa să îţi fie o eternă sărbătoare! La mulţi ani!

Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulţi ani!

Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Maria cât mai frumoasă!

Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie, să ai în viaţă numai flori, noroc şi bucurie! La Mulţi Ani!

Mesaje de SFANTA MARIA. Felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica

MESAJE şi FELICITĂRI DE SFANTA MARIA. Mesaje şi felicitări pentru prieteni şi familie

La mulţi ani, Fecioara Maria să te călăuzească mereu şi să te ajute să învingi orice obstacol din viaţa ta! La mulţi ani!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

E o zi când sufletul tău trebuie să învingă orice urmă de tristeţe şi să fie deschis pentru a primi cele mai frumoase momente. Este ziua numelui tău şi-ţi urez un sincer La Mulţi Ani!

De ziua ce-ţi surâde-n prag şi-i porţi frumosul nume, eu îţi doresc tot ce-i mai drag şi mai frumos pe lume! La mulţi ani!

MESAJE DE SFANTA MARIA 2020: Trimite URARI DE SF. MARIA pentru cei dragi

Azi e o zi specială, este ziua ta de nume, şi-ţi doresc din inimă numai fericire, sănătate şi lucruri bune! La mulţi ani!

Ai apărut în viaţa mea ca o minune, nu degeaba porţi un nume sfânt, spre tine ma îndrept acum c-o urare şi c-un bun gând, să fii mereu fericită, să zâmbeşti, să râzi mereu, şi să nu uiţi nici o clipă, că tu eşti diamantul meu! La mulţi ani, Maria mea!

Sper să rămâi mereu omul bun care eşti, iar zâmbetul să nu te părăsească niciodată. La mulţi ani!