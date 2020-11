Ai incredere in echipa ta de ingeri si cere-le ajutorul! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat si ghidat de Divinitate. Ingerii sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Una din formele prin care ingerii iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Iata care sunt mesajele ingerilor pentru cele 12 zodii pentru luna NOIEMBRIE 2020.

Mesaje ingeri luna NOIEMBRIE 2020 – BERBEC

"Te conducem spre raspunsul la rugaciunile tale. Te rugam sa asculti si sa urmezi pasii pe care ti-i comunicam prin intuitia, gandurile si visele tale."

Noi am auzit rugaciunile tale si suntem incantati ca ne-ai cerut sa te ajutam. Asa cum s-ar putea sa stii, noi te putem ajuta numai daca ne ceri sprijinul. Calea prin care noi ingerii raspundem rugaciunilor tale o constituie calauzirile privind pasii pe care ar trebui sa ii urmezi pentru a implini vointa eului tau superior.

Observa gandurile si sentimentele care se repeta, de asemenea, viziunile, visele sau mesajele auditive intense. Acestea sunt mesajele noastre de iubire care te indeamna sa actionezi ori sa faci anumite schimbari. Ne vom asigura ca te simti bine si esti protejat(a) atunci cand urmezi calauzirea divina. Vom crea impreuna raspunsul la rugaciunea ta."

Mesaje ingeri pentru zodii luna NOIEMBRIE 2020 – TAUR

"Esti un invatator spiritual. Ai capacitatea de a-i sfatui pe altii si de a-i ajuta sa isi constientizeze darurile spirituale si misiunea lor divina in aceasta viata."

Ai ajutat deja multi oameni acordandu-le calauzire, sfaturi si mesaje. Ai un dar natural de a spune doar cuvintele potrivite, impreuna cu o doza sanatoasa de mangaiere si inspiratie. Acum, te indemnam sa fii disponibil pentru si mai multi oameni. Inima iti va spune daca invataturile tale vor conta in scrieri, cuvintari, seminarii sau sfaturi. Sau vei fi calauzit sa ajuti in mod spontan oameni pe care ii intalnesti la magazin, la scoala sau la locul de munca. Sa stii ca esti perfect calificat pentru asta, iar noi ingerii te sprijinim cu energia noastra plina de iubire. Acest pas face parte din misiunea divina a vietii tale. Cere-ne sa te ajutam cu invataturi si vom face totul pentru tine.

Mesaje ingeri luna NOIEMBRIE 2020 – GEMENI

"Ai o misiune importanta in viata ce implica artele si comunicarea. Te rog nu permite primejdiilor sa te intoarca din drum. Te voi ajuta."

Sunt unul dintre ingerii zodiei tale si colaborez cu arhanghelul Gabriel pentru a-ti livra acest mesaj. Te-ai putea intreba de ce un arhanghel este alaturi de tine acum. Noi ajutam mai multi oameni in acelasi timp si ne bucuram ca esti printre ei. Ii ajutam pe cei a caror misiune de viata implica artele si comunicarea. Te vom ajuta sa te perfectionezi si sa ai incredere in talentele tale firesti. Apoi iti vom deschide usi ca sa poti sa iti exprimi talentele in moduri care ii va ajuta pe ceilalti.

Ce iti cerem in schimb este sa manifesti onestitate si cooperare. Spune-ne despre temerile, sperantele, confuziile si visele tale. Cere-ne sa te ajutam. Apoi, intra pe usile oportunitatii le care le deschidem pentru tine. Rostul nostru este sa te calauzim si, in aceasta calitate, te indemnam si te stimulam. Te indemnam fiindca stim ca ai nevoie de un mic sprijin in sus.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.