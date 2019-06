MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, săptămâna 3-9 iunie 2019. Arhanghelii ne ghidează!

Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste? Iata care sunt acestia aici!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Rafael: Imbratiseaza-ti copilul interior. Apar prieteni noi sau reintaresti unele relatii. Copiii si copilaria au un rol important pentru tine acum.

Mesaj detaliat: O, ce amintiri frumoase ! Experiente din trecutul tau indepartat sau din copilarie revin in valuri inapoi spre tine ca sa te ajute in momentul prezent. Prieteni vechi sau parteneri romantici pot reveni in realitatea ta. Oamenii noi pe care ii intalnesti iti pot deveni instantaneu prieteni apropiati datorita conexiunilor din vieti anterioare. Relatii anterioare sau prietenii se pot reaprinde.

Aspectele ce au radacini adanci si care te tin pe loc se vor rezolva. Ai grija sa nu idolatrizezi trecutul prea mult, ca sa poti vedea clar si obiectiv ce e de vazut.

Semnificatii suplimentare: Exista aspecte ce au legatura cu copiii ; Nostalgie ; Iubeste-ti si rasfata-ti copilul interior ; Inocenta.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Jeremiel: Se anunta inceputuri noi. Final pentru anumite intarzieri. O schimbare de directie care ofera fericire.

Mesaj detaliat: Schimbari interesante si bune vin ! Roata se invarte cu puterea vietii si acum iti aduce oportunitati noi pline de prosperitate. Daca ti-a fost dificil sa avansezi cu planurile tale, acest lucru se va schimba acum. Sunt foarte mari sanse sa aiba loc miscari subite spre inainte.

In timp ce ideea de schimbare poate uneori sa ingrijoreze oamenii, tu trebuie sa ai incredere si sa stii ca Universul te vrea fericit. Evenimente neasteptate sunt menite ca sa te indrepte spre directia care sa iti aduca o viata mai implinita si bucuroasa decat ce ai. Daca te simti nesigur, cere-i Arhanghelului Jeremiel sa iti dea o intelegere clara despre incotro te indrepti.

Semnificatii suplimentare: Un nou inceput ; Optimism pentru viitor ; Abilitate sa te adaptezi.

Arhanghelul Jeremiel este ingerul care ne ajuta sa ne vedem viata cu claritate ca sa fim asumati in fata circumstantelor schimbatoare. Numele sau inseamna "mila lui Dumnezeu" si ii asista pe cei ce vor sa isi revada trecutul intr-un mod bland si iertator. El are abilitatea sa inspire viziuni mari de viitor. Cheama-l sa te ajute atunci cand cauti inspiratie cum sa faci schimbari uimitoare si de succes in viata ta.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Jofiel: Elibereaza-te din ceea ce te tine pe loc. Este nevoie si de o detoxifiere. Ai o ingrijorare inutila care se bazeaza pe lipsa de incredere de sine.

Mesaj detaliat: Esti chemat acum sa te eliberezi de orice care te tine in spate captiv. Arhanghelul Jofiel te poate ajuta a dai drumul sentimentelor de neajutorare, lipsa de speranta sau frica ce iti creaza aceasta stare de captivitate. Vestea buna este ca limiterile pe care le percepi ca iti blocheaza progresul sunt create de tine si ca atare pot fi dez-create repede ! Te poti elibera cu ajutorul lui Dumnezeu si ingerilor. Gandirea negativa te tine din a te misca in directia dorintei inimii tale. Intreaba pe Arhanghelul Jofiel sa iti tina gandurile curgand intr-o directie pozitiva. Permite aripilor spirituale sa te poarte spre viata viselor tale.

Semnificatii suplimentare: Focus prea mare pe posesiunile materiale, atentie ; Cheltuit prea mult, atentie ; E nevoie de o detoxifiere ; Atentie la o lipsa de incredere de sine ; Griji inutile.

Arhanghelul Jofiel este cunoscut drept ingerul frumusetii. Ea te poate ajuta sa vezi pozitivul din orice situatie. Ea este cunoscuta ca viziteaza oamenii prin parfumul florilor de trandafir. Deci daca mirosi trandafirii sau simti acest miros in orice conjunctura, sa stii ca exact atunci esti asistat de acest inger. Cere-i sa te ghideze ori de cate ori ai nevoie de abilitatea sa vezi clar drumul spre libertate si bucurie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.