MESAJE SFANTA ANA 2020. Cele mai frumoase mesaje de Sf. Ana

MESAJE SFANTA ANA, MESAJE de Sfânta Ana, MESAJE de Sf Ana, Sfânta Ana, Sfânta Ana 2019, mesaje, mesaje frumoase, mesaje haioase, MESAJE ŞI URARI PRIN SMS - MESAJE LA MULŢI ANI, SF Ana 2019. Pe 9 septembrie, numeroşi români îşi sărbătoresc ziua onomastică.

URĂRI LA MULŢI ANI: Este o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. Este ziua numelui tau! La Multi Ani, Ana!

MESAJE SF ANA HAIOASE: Anişoară, Anişoară, eu la tine vin diseară, să-ţi urez "La mulţi ani" şi o căruţă de bani!

MESAJE SF ANA: Fie ca din aceasta zi sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. La multi ani, Aneta!

Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului un sincer "La Multi Ani"!

MESAJE SF ANA: Intocmai ca Sfânta Ana, al carei nume il porti, invata sa ierti, sa fii mai bună, mai inţeleaptă, sa ma ierti cand gresesc si sa ma inveti sa fiu, la randul meu, un om mai bun. La multi ani, Anca!

MESAJE SF ANA HAIOASE: Chiar daca ai nume de sfanta stiu ca diseara o sa dai de baut si o sa ne primesti cu masa plina. La mulţi ani, Ancuţa!

MESAJE LA MULŢI ANI: Fie ca toate intamplarile frumoase si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi onomastica minunata!

De ziua Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, zi sfanta, sa se rasfranga asupra ta toata bunatatea si dragostea izvorate dintr-o inima mare. La multi ani!

MESAJE SF ANA: Sa ai o zi frumoasa si sa te bucuri de numele pe care il porti! Sa fii fericita, iubita si bucuroasa! La multi ani, Ana-Maria!

MESAJE SF ANA HAIOASE: Dragă prietenă/prietene, pregăteşte băutura, că venim să te urăm, este ziua ta de nume, şi la greu nu te lăsăm. La mulţi ani cu sănătate, bucurie şi de toate!

MESAJE SF ANA SCURTE: La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala! Iti doresc sa ti se indeplineasca toate dorintele!

La multi ani, Anabela! Ingerii sa-ti calauzeasca pasii, iar Sfanta Fecioara sa-ti lumineze drumul in viata!

URĂRI LA MULŢI ANI: Astazi e ziua numelui tau, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingas ca tine. Iti doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume!

MESAJE SF ANA HAIOASE: La Mulţi Ani, Anica! Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale!

MESAJE SF ANA SCURTE: In aceasta zi speciala, iti transmit cele mai sincere urari. Sa ai o viata plina de lucruri bune, iar Sfanta Maria, al carei nume il porti, sa te ocroteasca mereu! La multi ani de ziua numelui tau!

Fie ca Sf. Ana, al carei nume il porti, sa te ocroteasca, sa-ti calauzeasca pasii si sa-ti lumineze calea!

MESAJE SF ANA FRUMOASE: Astăzi îi sărbătorim pe Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana, dar si pe tine, şi iti doresc sa fii mereu asa, blanda, buna si draguta cu toti cei din jur. Esti un prieten de nadejde si un adevarat om care traieste dupa deviza "Iubeşte, uită, iartă!". Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului numai bine. La mulţi ani, Anita!

MESAJE SF ANA HAIOASE: La mulți ani cu veselie / Sănătate pe vecie / Casa plină de bucate / Dragoste pe săturate / Bani la greu / Noroc cu carul / La mulți ani și sus paharul!

MESAJE SF ANA SCURTE: Scumpo, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

De ziua Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, când e si ziua numelui tau, primeste din partea mea multe urari de bine, sanatate, mult noroc si implinirea tuturor dorintelor! Dumnezeu sa te calauzeasca in tot ceea ce faci! La mulţi ani, Anuţa!

MESAJE SF ANA FRUMOASE: Sper sa ramai mereu un spirit tanar si plin de viata, sa fim mereu impreuna si sa nu uitam niciodata frumoasa prietenie dintre noi. La multi ani, Ani!

MESAJE SF ANA HAIOASE: La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

MESAJE SF ANA SCURTE: Astazi e ziua ta, o zi frumoasa pentru tine. La multi ani, Anita!

Pentru ca esti o persoana atat de buna, de draguta si de loiala, imi doresc ca Sfânta Ana sa aiba grija de tine, sa iti calauzeasca pasii si sa iti lumineze calea in viata.

MESAJE SF ANA FRUMOASE: De-am putea din cerul noptii, iute am fura o stea, ca sa-ti punem cununa vietii, astazi chiar de ziua ta! Dar nu putem sa ajungem la stele si nici cerul nu-l cuprindem, dar iti spunem zambind "La Multi Ani!"

MESAJE SF ANA HAIOASE: Un ocean de sănătate, un munte de noroc, un camion cu bani şi un sincer: La mulţi ani!

MESAJE SF ANA SCURTE: Sa te bucuri de viata, de zambete, de tot ce e frumos. La multi ani, Ana-Maria!

La multi ani, draga mea Ana! Ziua numelui tau sa-ti fie luminoasa si fericita si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta!

Ana este unul dintre numele cele mai larg raspandite, atat la noi, cat si in intreaga lume crestina. Dupa cum Ioachim n-are corespondent feminin, nici Ana n-are corespondent masculin. De la el s-au format si nume derivate, ca Aneta si Anca (Ancuta), sau compuse, ca Mariana, Ana-Maria, Anabela etc. Diminutivele sunt destul de numeroase: Anisoara, Anica, Anita, Anuta, dar si, sub influenta occidentala, Ani sau Anita. Originea numelui este tot evreiasca (Hannah), acesta fiind ruda cu masculinul Anania (Hananyah) si avand semnificatia „Iahve a avut mila", sau „Iahve s-a indurat", potrivit crestinortodox.ro.





Azi, de ziua numelui, iti urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iti doresti. La multi ani!

· Ca o lumina calda ai aparut in calea mea, ai intrat in viata mea si mi-ai aratat cum sa fiu un om mai bun, mai bland si mai intelegator. Multumesc ca ai grija de mine!

· Chiar daca ai nume de Sfanta stiu ca diseara o sa ne dai de baut, o sa ne cinstesti si o sa ne primesti cu masa plina. Sper sa ramai mereu un spirit tanar si plin de viata, sa fim mereu impreuna si sa nu uitam niciodata frumoasa prietenie dintre noi.

· Cineva acolo sus te iubeste... cineva aici jos tine tare mult la tine. La multi ani!

· Cu ocazia sarbatorii zilei tale de nume, iti doresc multa sanatate, fericire si tot binele din lume si sa ai parte numai de zile senine si insorite!

· Cu ocazia sarbatoririi numelui primiti un sincer "La multi ani", multa sanatate multe realizari si tot ce va doriti langa cei dragi.

· Cu ocazia zilei de nume, iti doresc un munte de sanatate, o mare de iubire si un gand sincer de iubire!

· Cu ocazia zilei tale de nume iti doresc o ora de liniste, o zi senina, o saptamana de bucurii, o luna de impliniri, un an de prosperitate, un veac de sanatate, fericire si iubire. La multi ani!

· De Sfanta Ana, iti doresc sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare. La multi ani!

· De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Ana!

· Draga Ana, ingerii sa-ti calauzeasca pasii si sa-ti lumineze drumul in viata! La multi ani, Ana scumpa!

· Ma bucur ca ai aparut in viata mea, ca am si voi avea bucuria de a trai si simti o prietenie adevarata! Sa iti fie viata binecuvantare si bucurie intocmai ca numele sfant pe care il porti!

· E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. Este ziua numelui tau! La Multi Ani!

· E ziua ta, Ana, un nume frumos si simplu, la fel de pur ca tine si la fel de gingas. La multi, ani!

· Este doar inca o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul, caci este ziua ta! La multi ani, iubitule/iubito!

· Este minunat sa stii ca cineva te place, cineva se gandeste la tine, cineva are nevoie de tine...dar e si mai minunat sa stii ca exista cineva care nu-ti uita niciodata ziua de nume. La Multi Ani!

· Felicitari dragul meu cu ocazia aceastei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos, energic si plin de bucurie. La multi ani!

· Fie ca aceasta zi sa-ti dechida poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu sa-ti dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, sanatate, impliniri si multa iubire! La multi ani!

· Fie ca din aceasta zi Sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. Multa sanatate! La multi ani!

· Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La multi ani!

· Te iubesc, femeie simpla cu nume sfant!

· Fie ca Sfanta Ana sa te ocrotesca, sa-ti calauzeasca pasii si sa-ti lumineze calea!

· Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Ana cat mai frumoasa!

· Imi luminezi intreaga zi cu zambetul tau si imi luminezi viata cu bunatatea si felul tau frumos de a fi. As vrea sa imi fi aproape mereu, cum ai fost si pana acum si sa ma bucur in fiecare zi de puritatea si caldura sufletului tau. La Multi Ani Ana!

· Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!

· Iti doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si vei fi mereu iubit/a de toti prietenii tai. Cu drag, ...

· Iti multumesc ca imi luminezi viata cu prezenta ta, in fiecare zi! La multi ani, draga mea Ana!

· Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum cantecul privighetoarei si la fel de frumoasa precum o gradina plina cu flori!

· Iubirea tacuta si nemarginita ce mi-o porti, increderea si respectul fata de tine, de mine, de noi, de relatia noastra, ma fac zilnic sa te iubesc tot mai mult. La Multi Ani Ana draga!

· La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii!

· La multi ani, plini de fericire si de impliniri! Sa te calce norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

· Ma bucur ca existi in viata mea si ma bucur ca Sfanta Ana, al carui numei il porti, mi te-a daruit pentru a ma bucura de prietenia ta sincera si neconditionata.

· Azi e ziua ta, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Sa fi cuminte si sa asculti de prietenii tai pentru ca noi iti dorim numai bine, fericire si sa ai parte de toata fericirea din lume.

· Ne gandim cu totii la tine si pentru ca astazi este o zi speciala iti uram un sincer La multi ani!

· Nu te-am uitat si iti doresc sa ai o zi plina de impliniri. La Multi Ani!

· Ana, azi te sarbatorim pe tine. Imi doresc sa fi mereu asa, blanda, buna si draguta cu toti cei din jurul tau. Esti o prietena de nadejde si un adevarat om. La Multi Ani din tot sufletul!

Biserica a marturisit totdeauna ca Fecioara Maria este Nascatoare de Dumnezeu, caci Cel ce S-a nascut din ea nu e o persoana omeneasca deosebita de cea dumnezeiasca, ci Insusi Fiul lui Dumnezeu. De vreme ce Hristos a avut mama, putem afirma fara retinere ca El a avut si bunici.

Ioachim si Ana – bunicii lui Hristos

Ioachim, tatal Fecioarei Maria, era din neamul imparatesc al lui David, din semintia lui Iuda. Ana, sotia lui Ioachim a fost fiica lui Matan si sora cu Iacov, cu Maria, mama Salomeii – sotia lui Zevedei si cu Sovi, care a nascut pe Elisabeta, mama Sfantului Ioan Botezatorul. Erau oameni rugatori, postitori, persoane care participau la viata liturgica a poporului lui Israel.Toate ale lor le imparteau in trei: o parte o afieroseau templului si slujitorilor templului; o alta o imparteau strainilor si saracilor; iar a treia o tineau pentru ei si pentru nevoile familiei.

Numele Ioachim nu are corespondent feminin, iar originea lui este evreiasca (Jehojakim), cu semnificatia "Iahve [Dumnezeu] a indreptat", sau „Iahve a ridicat". In zilele noastre Ioachim este mai rar intalnit ca nume de botez, fiind mai des intrebuintat in cinul monahal.

Numele Ana este tot evreiasca (Hannah), acesta fiind ruda cu masculinul Anania (Hananyah) si avand semnificatia „Iahve a avut mila", sau „Iahve s-a indurat". De la el s-au format si nume derivate, ca Aneta si Anca (Ancuta), sau compuse, ca Mariana, Ana-Maria etc. Diminutivele sunt destul de numeroase: Anisoara, Anica, Anita, Anuta, dar si, sub influenta occidentala, Ani sau Anita.

