MESAJE PETRU SI PAVEL 2020. Cele mai frumoase urari de Sf. Petru si Pavel

MESAJE SF PETRU ŞI PAVEL 2020. Azi, de ziua numelui, iti urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iti doresti. La multi ani!

MESAJE DE SF PETRU ŞI PAVEL: Cineva acolo sus te iubeste... cineva aici jos tine tare mult la tine. La multi ani!

MESAJE SF PETRU: Sa ai parte de sanatate, multe realizari si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! La multi ani, de ziua numelui!

MESAJE DE SF PETRU ŞI PAVEL: De ziua numelui tau iti doresc sa ai o zi superba si un an plin de realizari. La multi ani incununati de succes!

MESAJE SF PETRU: Cu ocazia sarbatoririi numelui primiti un calduros "La multi ani", multa sanatate multe realizari si tot ce va doriti langa cei dragi.

MESAJE DE SF PETRU ŞI PAVEL: Cu ocazia zilei de nume, iti doresc un munte de sanatate, o mare de iubire si un ocean de fericire!

MESAJE SF PETRU: La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii!

MESAJE DE SF PETRU ŞI PAVEL: La multi ani! Sfantul Petru/Pavel sa te calauzeasca mereu!

MESAJE SF PETRU: De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani!

MESAJE SF PETRU: Cu ocazia Sfintilor Petru si Pavel va urez sanatate, fericire si multe realizari profesionale. La multi ani!

MESAJE DE SF PETRU ŞI PAVEL: De Sf. Petru si Pavel iti trimit cele mai calde urari de sanatate, fericire si noroc. La multi ani!

MESAJE SF PETRU: Fie ca aceasta zi sa-ti dechida poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu sa-ti dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, sanatate, impliniri si multa iubire! La multi ani!

MESAJE DE SF PETRU ŞI PAVEL: Draga Pavel, de ziua numelui tau iti doresc sa ramai mereu asa cum esti acum, un prieten bun, de nedejde, haios si cu picioarele pe pamant. La multi ani!

MESAJE SF PETRU: Iti doresc sa zambesti. Pentru ca atunci totul va fi bine si vei gasi puterea sa razbati peste orice greutati. La multi ani, de Sfintii Petru si Pavel!

MESAJE DE SF PETRU ŞI PAVEL: Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La multi ani!

SFINTII PETRU SI PAVEL: Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, dintre aceştia 375.222 sunt bărbaţi, iar 135.042 - femei.

Cele mai frecvente nume întâlnite la bărbaţi sunt Petru, Petre şi Paul. Dintre femeile care îşi sărbătoresc onomastica, cele mai multe poartă numele de Paula, Petronela şi Petruţa.

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 29 iunie pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, martirizaţi la Roma în timpul împăratului Nero, în anul 67.

Biserica a hotărât ca aceşti doi mari Apostoli să fie cinstiţi în aceeaşi zi deoarece în aceeaşi zi şi în acelaşi an au pătimit moarte de martiri la Roma, în data de 29 iunie 67. Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel a fost martirizat prin tăierea capului, întrucât era cetăţean roman şi avea dreptul la o moarte mai demnă care să nu fie asemănătoare cu moartea sclavilor.

Pentru cei care se află în pană de inspiraţie, RomaniaTV.net vă pune la dispoziţie câteva idei de mesaje, felicitări și urări pentru a le trimite, ca un cadou de suflet, celor care poartă numele de Petru sau Pavel ori Petre, Petru, Petruţ, Petrica, Petrişor, Petruţa, Pavel, Paul, Paula, Petronela, etc.

La multi ani! Sfantul Petru/Pavel sa te calauzeasca mereu, mama!

La Multi Ani, sa ai sanatate, sa ai o zi buna si mult noroc. Te iubesc, mama!

Iti doresc o ora de liniste, o zi de pace, o saptamana de soare, un an de iubire, un veac de sanatate si un mileniu de bani. La Multi Ani, tata!

Iti doresc sa zambesti. Pentru ca atunci totul va fi bine si vei gasi puterea sa razbati peste orice greutati. La multi ani, de Sfintii Petru si Pavel, iubita mea!

Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani, sotul meu!

Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfactii, multa sanatate, si Dumnezeu sa te calauzeasca si sa oranduiasca totul cum este mai bine pentru tine! Fie ca anii ce se scurg sa treaca, precum razele soarelui mangaie o floare ce sta sa infloreasca. La multi ani, draga mea!

Sa ai parte de sanatate, multe realizari si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! La multi ani, de ziua numelui, dragul meu!

Sfantul caruia ii porti numele sa te ocroteasca in fiecare zi. La multi ani cu impliniri si momente frumoase in viitor, bunico!

Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata... La Multi Ani, mama soacra!

Draga Petre/Petru/Petrut/Petrica/Petrisor/Petruta/Pavel/Paul/Paula/Petronela, de ziua numelui tau iti doresc sa ramai mereu asa cum esti acum, un prieten bun, de nedejde, haios si cu picioarele pe pamant. La multi ani!

Iti doresc sa ai o viata la fel de gingasa precum e zimbetul tau, si la fel de frumoasa precum e sentimentul iubirii. La multi ani!

Daruieste zambetul tau pentru cine-l merita, iubirea ta pentru cine stie sa o valoreze, lacrimile tale pentru cine te acompaniaza, si viata ta pentru cine te iubeste. La multi ani!

La multi ani, draga coleg/a de ziua Sfintilor Petru si Pavel!

La multi ani, dragii mei bunici. Sfintii Petru si Pavel sa va ocroteasca!

Viata ne ofera multe incercari si ne da posibilitatea de a trece prin multe obstacole, astfel de ziua ta eu iti sunt alaturi cu sufletul si iti urez un calduros „La multi ani". Dumnezeu sa te aiba in paza Lui, sa-ti ofere toate bunatatile vietii si sa gusti din ele in preajma celor mai dragi persoane tie. Nu uita ca succesul si fericirea te va urma in toate mersurile tale, iar bucuriile sa iti surada la fiecare pas care-l faci in lume. Cu multa dragoste, iti urez o viata linsitita, te pup, prietena ta speciala.

Iti doresc ca viata ta sa-ti fie la fel de frumoasa precum sentimentul de iubire, gingasa ca zambetul tau si linistita ca marea cand nu adie vantul! La multi ani!

Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata... La multi ani!!!

Astazi iti uram o zi plina de fericire, liniste si momente de neuitat. Sa ai parte numai de impliniri, satisfactii, multa sanatate. Fie ca ce e mai bun sa vina de acum incolo!

In aceasta zi frumoasa natura sa-ti zambeasca, cei dragi sa te iubeasca, cei rai sa te ocoleasca. La multi ani!

Daca exista ceva mai frumos decat viata, daca exista ceva mai minunat decat un rasarit de soare, daca exista ceva mai pur decat un vis si daca exista ceva mai puternic decat iubirea, fie ca acel ceva sa-ti apartina! La aniversarea ta – La Multi Ani!

