Mesajul de Anul Nou al lui Marcel Ciolacu: PSD se va întoarce în 2020 mai puternic

Marcel Ciolacu, în mesajul de Anul Nou: "Am traversat un an în care am ţinut piept celor mai puternice atacuri la adresa social-democraţiei. PSD se va întoarce în 2020 mai puternic, mai determinat şi mai hotărât ca niciodată să lupte alături de cei mulţi, care au fost abandonaţi de guvernarea de dreapta"