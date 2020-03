Mesajul disperat de pe patul de spital al unei gravide: "Am coronavirus. Lupt pentru viaţa mea şi a copilului meu"

Karen Mannering are 39 de ani şi a ajuns pe patul de spital după ce s-a simţit rău timp de două săptămâni. Medicii au diagnosticat-o cu COVID-19 și pneumonie la ambii plămâni.

Karen urmează să fie mămică pentru a patra oară. Cu foarte multă durere în suflet și gata să izbucnească în plâns, ea a hotărât șă posteze pe rețelele de socializare un videoclip, în care sfătuiește toți oamenii să stea în casă.

„Mi s-a spus că am COVID-19 și sunt bolnav de două săptămâni. Am fost în spital de sâmbătă și astăzi este miercuri. Am pneumonie la ambii plămâni și mă lupt pentru mine și copilul meu. Nu merită să ieșiți afară. Am trei copii acasă și un soț pe care nu pot să-l văd", a povestetit Karen, cu lacrimi în ochi, potrivit Daily Mail.

Femeia a mai spus că nu știe de unde a luat virusul, dar simptomele o fac să se simtă foarte rău.