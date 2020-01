Mesajul Familiei Regale, după moartea Cristinei Ţopescu: "A dovedit o neobișnuită discreție şi noblețe sufletească"

Familia Regală a postat un mesaj pe reţelele de socializare, în care îşi exprimă condoleanţele familiei jurnalistei. „Vestea morții premature a jurnalistei Cristina Țopescu a fost primită cu nespusă tristețe de Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și de Alteța Sa Regală Principele Radu. Intelectual rafinat și jurnalist de televiziune de vocație, Cristina Țopescu a avut o respectată carieră publică de patru decenii, în care a dovedit o neobișnuită discreție, noblețe sufletească și profunzime a spiritului.

În mai 2005, Cristina Țopescu a realizat unul dintre cele mai de succes filme documentare despre Familia Regală, numit „Regele Mihai – Nihil Sine Deo” și produs de La Fix Media Production.

În iunie 2012, Cristina Țopescu a fost învestită cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate, într-o ceremonie care a avut loc la Sala Regilor din Palatul Elisabeta.

Majestatea Sa Margareta și Principele Radu transmit condoleanțe familiei îndoliate și întreaga lor compasiune colegilor de breaslă ai Cristinei Țopescu!”, este mesajul transmis de Familia Regală a României, postat pe Facebook.

Cât câştiga şi ce afaceri avea fiica lui Cristian Ţopescu

Cristina Ţopescu și-a început activitatea în cadrul Ministerului Sănătăți, în luna noiembrie, ea fiind angajată de postul de consilieră pe probleme de comunicare. Pentru acest job, retribuţia lunară este cuprinsă între 8.700 şi 108.000 lei brut, ceea ce înseamnă că ea încasa aproximativ 5.000 lei în fiecare lună. Pe lângă salariu, Cristina Ţopescu primea și indemnizație de hrană.

Totodată, Cristina Ţopescu a deţinut firma La Fix Media Production SRL, la care a fost asociat unic încă din anul 2002. Firma figurează la Registrul Comerţului cu un salariat şi are ca obiect de activitate producţia de filme cinematografice şi video. În 2018, ultimul an fiscal declarat, Cristina Țopescu a terminat pe minus, spre deosebire de anul 2015, când profitul net a fost 151.539 de lei. Concret, în 2018, firma La Fix Media Production SRL a terminat anul fiscal cu pierderi in valoare de 12.937 de lei. Cristina Ţopescu deţinea o locuinţă în comuna Tunari, în Complexul L.A. Residence, unde a şi fost găsită decedată.