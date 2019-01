MESAJUL SĂPTĂMÂNAL de la ARHANGHELI pentru ZODII, 28 ianuarie - 3 februarie 2019. Ce ZODIE a trecut testul obstacolelor?

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama ! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

DESFA-TI ARIPILE

Arhanghelul Ariel : "Nu te retine acum. Momentul este perfect si tu esti pregatit sa te avanti."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Ariel :

"Desi te poti simti intimidat de perspectiva schimbarii si de gandul de a trece dincolo de zona de confort, esti pregatit sa zbori sus. Bun venit la noile oportunitati si sa stii ca este in siguranta sa iti urmezi inima si visele. Mentine-ti focusul pe iubire, pe a servi si pe spirit si stai departe de carcotasi si sceptici. Tine minte ca ii inspiri pe altii prin povestea ta de a transforma provocarile in victorii."

Lucrul cu Arhanghelul Ariel :

Numele lui inseamna "Leul lui Dumenzeu".

Arhanghelul Ariel ajuta la satisfacerea nevoilor fizice (bani, adapost si alte necesitati de ordin material). Ajuta la solutionarea problemelor legate de mediul inconjurator, precum si la ingrijirea si vindecarea animalelor, alaturi de Arhanghelul Rafael. El este asociat cu Regele Solomon si cu filosofii gnostici care credeau ca Ariel era stapanul vanturilor.

Ariel iubeste toate fiintele vii si le ajuta cu drag pe toate. Este un maestru al manifestarii si ii ajuta in special pe vindecatori, profesori si cei ce livreaza servicii. Tine foarte mult la mediu si lucreaza indeaproape cu ingerii naturii pentru a proteja si vindeca animalele. Un mod de a lucra cu Ariel este sa participi la munca de intretinere a mediului, inclusiv sa nu lasi gunoaie in urma ta si sa aduni gunoaie pe care le gasesti pe malul marii, lacurilor, ori dand timp sau bani unor cauze de mediu, ori trecand la folosirea produselor de curatenie care sunt prietenoase cu mediul.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

IA-TI PUTEREA INAPOI

Arhanghelul Raziel : "Foloseste-ti puterea data de Dumnezeu si intentia pentru a manifesta binecuvantari in viata ta."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Raziel :

"Tu esti un astru divin : un intelept, un prea luminat preot/preoteasa, o salvie, un vrajitor si un manifestator suprem. Acum este momentul sa iti aduni toata puterea spirituala si sa iti pui autoritatea in actiune. Transforma iubitor si ferm intentiile in realitate. Spune rugaciuni despre intentiile tale si cere ghidare si semne pentru a-ti modela manifestarile la cel mai inalt nivel."

Lucrul cu Arhanghelul Raziel :

Numele lui inseamna "Secretele lui Dumenzeu"

Arhanghelul Raziel vindeca blocajele spirituale si psihice si ajuta la interpretarea viselor si a amintirilor din vietile anterioare. Se spune ca Raziel sta atat de aproape de scaunul lui Dumnezeu, incat aude toate secretele universului, secrete pe care le-a mentionat in cartea "Cartea arhanghelului Raziel". El ar fi dat aceasta carte lui Adam in momentul in care a fost alungat din Gradina Raiului, dar si lui Noe, in timp ce construia arca, precum si profetului Enoh, devenit Metatron.

Raziel te va ajuta sa intelegi ideile ezoterice spirituale si sa le aplici in mod practic. Cheama-l pe Raziel sa te asiste in munca ta de alchimie si sa iti transformi ideile in aur.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

IESI IN SPATII EXTERIOARE

Arhanghelul Jophiel : "Iesi afara, ia aer proaspat si conecteaza-te cu natura pentru a elibera stresul si a primi idei noi si creative divine."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Jophiel :

"Conectarea cu natura te ajuta sa iti sincronizezi ritmul cu bataia pulsului universal. In acest fel, ritmul tau natural se imbunatateste si esti in locul potrivit si la momentul potrivit. A fi in natura iti improspateaza spiritul si iti creste nivelul de energie. Iesi afara in fiecare zi, chiar daca implica un efort din partea ta si indiferent de vreme. Observa frumusetea exteriorului in orice anotimp de manifestare a vietii. Simte ca esti parte din natura si ca esti la fel de frumos ca tot ce e frumos in exterior."

Lucrul cu Arhanghelul Jophiel :

Numele lui inseamna "Frumusetea lui Dumnezeu".

Arhanghelul Jofiel are reprezentare feminina si ajuta la solutionarea situatiilor negative si haotice. Aduce frumusete si ordine in ganduri, case si birouri, inlatura energiile negative. Este considerat si patronul artistilor, intrucat aduce ghidare si iluminare in zona artistica.

Arhanghelul Jofiel ajuta la pastrarea unei energii curate si inalte la locul de munca si la mentinerea unor ganduri pozitive privind cariera. De asemenea, ii poti cere ajutorul daca ai nevoie de ghidare in alegerea drumului spiritual, daca ai nevoie de raspunsuri cu privire la experiente spirituale.

Jophiel te ajuta sa vezi frumos din tot si toate, inclusiv din tine. Jophiel stie ca atunci cand petreci timp constant in spatii deschise, esti curatat de energii joase si ai o viziune mult mai frumoasa asupra vietii. Cheama-l pe Jophiel sa iti usureze programul zilnic ca sa ai timp de iesit in afara. Planifica vacante in natura, muta-te in medii mai naturale, incepe gradinaritul la momentul potrivit sau doar conecteaza-te cu natura in orice mod care iti face placere.

