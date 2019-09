MESAJUL SĂPTĂMÂNAL de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII, 30 septembrie - 6 octombrie 2019

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

ESTI INGER PE PAMANT SI AI O MISIUNE

"Experiente noi spirituale schimba modul in care vezi lumea si pe tine insuti. Permite darurilor tale sa se deschida, prin studiu, rugaciune si meditatie."

Nu este imaginatie. Esti, intr-adevar, conectat cu lumea spiritelor. Vei avea experiente de aceasta natura datorita deschiderii spirituale crescande si datorita faptului ca esti interesat de ingerii si misiunea vietii tale. Noi facem parte din grupul mai mare de ingeri desemnati sa ii ajute pe cei ce au inzestrari spirituale. Iti vom trimite alte ajutoare pamantesti sub forma de invatatori spirituali, carti si cursuri, pentru a te deschide si mai mult spre capacitatile tale spirituale. Te rugam sa nu te temi de darurile pe care le ai. Te ajutam sa te vindeci de orice teama privind harul interior de a putea simti mesajele din lumea spirituala. Cere ajutor si vei primi.

Pamantul are chiar acum nevoie de ajutorul tau. Te rog sa trimiti in mod regulat iubire si lumina divina catre cei care au cea mai mare nevoie de ea. Pastreaza-ti treaza intentia de a trimite fascicule de energie plina de iubire catre orice loc, planta, animal, persoana ori situatie si dorintele ti se vor implini. Iti multumim pentru ajutorul tau ca inger pamantesc.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

PRIMESTI AJUTORUL CERUT

"Acum, fiindca ai chemat ingerii in ajutor, deschide-ti sufletul sa primesti calauzire si sprijin divin. Meriti ajutor din ceruri!"

Suntem foarte fericiti ca ai cerut ajutor de la Dumnezeu si de la ingeri. Suntem aici pentru a-ti cere sa fii deschis fata de ajutorul nostru. Uneori te observam cum te lupti cu situatiile pe care le-ai putea rezolva cu usurinta daca ne-ai lasa sa te ajutam. Asteptam sa ne dai un semn, o rugaciune sau un gand de "Ajutor!", pentru a ne implica in situatie. Acum ai cerut ajutorul si suntem incantati sa te sprijinim. Nu iti cerem decat sa ne dai voie sa te ajutam. Pentru ca, vezi tu, cu alte ocazii ne-ai impiedicat sa o facem. Credeai ca nu meriti ajutorul nostru sau ca schimbarile atat de necesare in propria viata erau prea amenintatoare. Adu-ti aminte ca suntem aici pentru a-ti despovara mintea. Trebuie sa ai incredere in calauzirea noastra.

Observa impresiile puternice si repetate care iti vin prin intermediul gandurilor, sentimentelor si viziunilor. Ele sunt mesaje adevarate de la Dumnezeu – transmise prin noi, pentru tine. Nu te vom lasa in niciun caz sa esuezi. Esti pe deplin sprijinit de ceruri in timp ce iti urmezi calauzirea divina.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

IMAGINEAZA CE ITI DORESTI CA SA SE POATA IMPLINI

"Ce doresti in acest moment ? Vizualizeaza si se va implini. Insa negativitatea te va impiedica sa mergi inainte."

Ai trimis in Univers intrebarea – direct sau prin gand si intentia de a primi raspuns – "Ce urmeaza pentru mine?". Noi am tot asteptat ca tu sa iei o anumita decizie. Iata de ce ai simtit blocajul in cele din urma. Impasul apare pentru ca te temi ca nu cumva sa iei o hotarare "gresita". Noi te putem ajuta sa te decizi, dar in ultima instanta urmatorul capitol al vietii tale depinde de tine, pentru ca ai liber arbitru sa experimentezi orice situatie doresti. Pentru urmatoarea perioada din viata nu ai un scenariu prestabilit, ci il scrii tu acum. Dorintele sunt ca niste picturi pe care le creezi pe panza vietii. Ca artist, trebuie sa hotarasti care va fi tema, fundalul si prim planul picturii. Rezerva-ti timp sa meditezi, sa te rogi si sa contempli aceasta decizie importanta. Fii creator si mentine-ti propriile standarde. Dar tine minte : daca nu iei nicio decizie, inseamna ca ai hotarat ca toate lucrurile sa ramana la fel.

