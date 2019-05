MESAJUL SĂPTĂMÂNAL de la ÎNGERII PĂZITORI. ZODII pentru 13-19 mai 2019. Încurajare, atenţionare!

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Iata aici despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

ESTI INGER PE PAMANT SI AI O MISIUNE

"Experiente noi spirituale schimba modul in care vezi lumea si pe tine insuti. Permite darurilor tale sa se deschida, prin studiu, rugaciune si meditatie".

Nu este imaginatie. Esti, intr-adevar, conectat cu lumea spiritelor. Vei avea experiente de aceasta natura datorita deschiderii spirituale crescande si datorita faptului ca esti interesat de ingerii si misiunea vietii tale. Noi facem parte din grupul mai mare de ingeri desemnati sa ii ajute pe cei ce au inzestrari spirituale. Iti vom trimite alte ajutoare pamantesti sub forma de invatatori spirituali, carti si cursuri, pentru a te deschide si mai mult spre capacitatile tale spirituale. Te rugam sa nu te temi de darurile pe care le ai. Te ajutam sa te vindeci de orice teama privind harul interior de a putea simti mesajele din lumea spirituala. Cere ajutor si vei primi.

Pamantul are chiar acum nevoie de ajutorul tau. Te rog sa trimiti in mod regulat iubire si lumina divina catre cei care au cea mai mare nevoie de ea. Pastreaza-ti treaza intentia de a trimite fascicule de energie plina de iubire catre orice loc, planta, animal, persoana ori situatie si dorintele ti se vor implini. Iti multumim pentru ajutorul tau ca inger pamantesc.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

RIDICA-TI ASTEPTARILE PENTRU CA MERITI

"Meriti ce este mai bun ! Cauta sa ajungi pana la stele cu visele si dorintele tale si sa nu faci compromisuri".

In trecut, te-ai multumit cu mai putin decat doreai. Dar ajunge. Suntem aici ca sa iti ridicam standardele. Suntem aici sa iti aratam ca nu trebuie sa suferi in niciun fel. Nu este o atitudine egoista sa doresti o viata mai buna. Cu cat primesti mai mult, cu atat esti mai capabil sa daruiesti celorlalti. Daca ne permiti sa iti daruim, vei primi toate instrumentele necesare pentru a-ti indeplini misiunea personala. Ii vei inspira si pe altii, atunci cand arati ca aceasta cale spirituala iti ofera tot sprijinul de care ai nevoie.

Dumnezeu si ingerii doresc sa te bucuri de propria viata. Fericirea este elementul sfant al misiunii tale. Te rugam sa ne ceri orice putem face pentru a-ti aduce bucurie si pace in viata. Am observat o anumita retinere de a ne cere ajutorul. Poate aveai sentimentul a nu meriti sau ca ai fi luat dreptul altcuiva daca ai fi cerut si primit ajutor. Sau ca numai Dumnezeu cunoaste belsugul iar oamenii sunt singurii care cred in saracie. Acest mesaj iti reaminteste ca Dumnezeu si ingerii pot interveni doar daca le ceri ajutorul.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

ESTI PUTERNIC

"Este bine sa fii puternic. Stii cum sa fii puternic iubind, astfel aducand beneficii atat altora cat si tie insuti".

Te-ai temut de propria putere. Ti-ai facut griji ca altii te-ar putea dezaproba sau ca te-ar parasi daca vei permite adevaratei tale puteri sa straluceasca. Ai mai fost preocupat de faptul ca ai putea sa abuzezi de putere si ca energia masculina ti s-ar dezechilibra. Sunt aici sa iti dezvalui propria putere, tie si celorlalti, intr-un mod care sa iti intareasca relatiile, stima de sine si misiunea personala.

Puterea ta vine din iubire, vine de la bunul Dumnezeu. Tu, care esti facut dupa chipul si asemanarea Creatorului, ai puteri launtrice nelimitate chiar acum. Nu poti abuza de putere, fiindca ceakra inimii tale s-a deschis ca o floare inflorita. Gandeste-te la o persoana pe care o admiri si care este puternica si pastreaza si echilibrul dintre energiile masculine si cele feminine. O astfel de putere este frumoasa si iti amplifica darurile vindecatoare, spirituale si de medium. Esti un purtator de lumina ferm si puternic, iar Dumnezeu are nevoie sa iti accepti si sa iti manifesti puterea.