MESAJUL SAPTAMANAL de la INGERII PAZITORI ZODII pentru 29 aprilie – 5 mai 2019

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.



Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.



Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !



Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.



Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.



Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Aceasta situatie este deja rezolvata



Acest mesaj vine sa te asigure ca situatia care te preocupa s-a incheiat in mod fericit. Ingerii au lucrat in culise pentru a vindeca sursa grijilor tale. Desi s-ar putea sa nu fi vazut inca felul in care s-a rezolvat, ai incredere ca asa s-a intamplat. Lasa grijile si relaxeaza-te, avand siguranta ca totul merge bine.



Semnificatii posibile : Nu e nimic de care sa te ingrijiorezi ; Totul se va termina cu bine ; Aceasta relatie merita sa fie salvata ; Ramai in situatia actuala fiindca problemele se vor rezolva curand.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Detaseaza-te de aceasta situatie



Te-ai implicat intr-o situatie in asa masura incat nu o mai poti privi cu obiectivitate. Aceasta carte iti arata ca a venit vremea sa faci un pas inapoi si sa ai o perspectiva mai larga a situatiei. Ingerii iti cer sa te detasezi de emotiile inconjuratoare si te vor ajuta sa faci asta. De asemenea, te vor ajuta sa depersonalizezi experienta in asa fel incat sa nu te simti jignit de comportamentul altora. Acest lucru te va feri sa reactionezi defensiv, iar actiunile tale vor porni din iubire si intelepciune. Permite-ti o pauza, departe de oamenii implicati. Nu trebuie sa stii solutia chiar acum, fiindca ingerii se ingrijesc de detalii. Pentru tine este important sa resimti acum o pace launtrica – o senzatie care iti va deschide perspective noi si utile. Nu te amesteca in certurile altora. Manifesta compasiune fara sa porti povara altora. Cere ingerilor sa iti curete energia.



Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Cere ingerilor sa te ajute in aceasta situatie



Situatia care te preocupa poate fi imbunatatita cu ajutorul ingerilor. Acest mesaj iti aminteste ca niciodata nu este prea tarziu sa chemi ingerii in ajutor, iar sprijinul lor va imbunatati imediat totul. Ei iti vor darui inclusiv pace launtrica, idei si perspective noi. Ingerii te vor ajuta pe cai ingenioase si neasteptate, deci fii deschis fata de miracole care pot lua forme surprinzatoare.



Semnificatii posibile : sa stii ca esti puternic, nu esti o victima ; elibereaza orice invinuire fata de tine sau fata de altii ; focalizeaza-te pe solutii, nu pe probleme ; permite altor oameni sa te ajute ; pastreaza-ti mintea deschisa fata de solutiile alternative.



