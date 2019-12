"Aş vrea să-i îmbrăţişez". Mesajul tatălui pentru poliţiştii din CLUJ care i-au făcut escortă pentru copilul bolnav a devenit viral

Gestul unui echipaj al Poliției Cluj a devenit viral pe internet, după ce oamenii legii l-au ajutat pe un bărbat să ajungă mai rapid la spital pentru a-și trata fiul bolnav. Incidentul avut loc sâmbătă, în zoan Billa, din Mănăștur. Un șofer a început să facă semne disperate unei autospeciale de Poliție, deoarece fiul său de 3 ani nu mai putea respira. Imediat, poliţiştii au lăsat tot ce făceau, au pornit sirenele şi i-au deschis calea tatălui, pentru a ajunge rapid la spital.

Tatăl copilului, mesaj emoţionat pentru poliţişti: "Fiul meu si-a revenit, dupa o noapte pe care am petrecut-o in spital, iar acum este in afara oricarui pericol, vesel, plin de viata si cu o experienta ce o sa si-o aduca aminte. Chiar este de consemnat gestul. Noi suntem cei care am beneficiat de amabilitatea acelui echipaj de politie. Împreună cu fiul meu, ne întoarceam de la bunici, iar pe drum, înainte cu 25 de minute de Cluj, pe fondul unei viroze urâte, a unei posibile alergii, fiul nostru în vârstă de doi ani, a început sa respire tot mai greu. Fiind tot mai apatic, am sunat la serviciu 112, iar cei de acolo mi-au spus ca este mult mai eficient sa încerc sa ajung eu la UPU, decât sa trimită ei o ambulanța în fața noastră. Cat de repede am putut, am încercat sa ma strecor prin trafic, dar era destul de greu - fiind aglomerat. În zona podului Nodul N, de la intrarea în Cluj, am văzut, în trafic un echipaj de politie, cu mașină Mercedes Vito. Fara sa stau pe gânduri, m-am gândit ca ei ma vor ajuta sa ajung cat mai repede la UPU. Echipajul, un domn și o doamna, tineri și foarte amabili, mi-au zis sa ii urmăresc și sa stau liniștit ca totul va fi în regula. Cu multa ușurință, am ajuns la UPU, unde domnul și doamna polițist, au coborât, i-au luat geaca și jucăria copilului meu. Au insistat sa ne ajute și foarte amabili m-au dus în fața la camera de primiri urgențe. Acolo, au cerut sa fim tratați de urgență, au stat pana a venit un cadru medical, care ne-a preluat, iar pe urma au dispărut fără sa mai apuc sa le mulțumesc. Pentru noi gestul lor a reprezentat mult, iar dacă ii voi mai vedea în trafic, mi-ar plăcea sa le mai fac semne, prietenoase de data aceasta și sa le dau o îmbrățișare în semn de recunoștință. Datorita lor, a umanității de care au dat dovadă si mai apoi a statului de polițiști, a unui personal medical de la UPU Pediatrie I, foarte amabil, plin de profesionalism, fiul meu se simte foarte bine și nu mai are niciun fel de simtom.

E o experiență pe care sigur nu o vom uita, mai ales după ce fiul meu, tot repeta : polizei tati, polizei auto", a scris tatăl micuţului. Astfel, copilaşul pentru care echipajul de Poliţie de la IPJ Cluj s-a transformat în escortă până la spital a fost salvat de medici şi se află în afara oricărui pericol.

Astăzi, cei patru s-au revăzut și s-au fotografiat împreună. Postarea a strâns mii de like-uri pe pagina de Facebook a MAI.

Un copil care zâmbește, un tată fericit și doi polițiști care merită felicitările noastre!

Bianca și Ovidiu lucrează la Serviciul Criminalistic Cluj.

Acum câteva zile se întorceau de la un caz. Fiind la prânz, drumul era foarte aglomerat. La un moment dat, Ovidiu a văzut în oglinda retrovizoare un conducător auto care dădea flash-uri și făcea semne către ei.

A oprit mașina de poliție și acesta a ajuns în dreptul lor.

- Vă rog să mă ajutați! Băiatul meu se sufocă. Are probleme de respirație. Trebuie să ajung urgent la spital!

- Țineți-vă după noi, dar cu grijă, vă rog!

În același timp a dat drumul la girofar și sirenă.

Imediat a început o cursă nebună spre UPU Pediatrie. După câteva minute, cele două mașini au ajuns la spital. Bianca și Ovidiu au luat haina și jucăria copilului și au intrat cu cei doi la camera de gardă.

- Avem un copil cu probleme de respirație. Anunțați de urgență un doctor.

- Sunteți de la poliție? A fost un accident?

- Nu, nu, noi doar am ajutat să vină mai repede la spital.

Imediat copilul a fost preluat de un doctor.

- O să plecăm acum. Stați liniștit, totul o să fie bine, i-a spus Ovidiu tatălui!

Aici se oprește povestea celor doi polițiști. Însă, după un timp, părintele fericit a scris pe facebook, printre altele:

-“…Pentru noi, gestul polițiștilor a reprezentat mult, iar dacă îi voi mai vedea în trafic, mi-ar plăcea să le mai fac semne, de salut, de data aceasta, și să le dau o îmbrățișare în semn de recunoștință. Datorită lor, a personalului de la UPU Pediatrie, fiul meu se simte foarte bine… E o experiență pe care sigur nu o vom uita, mai ales după ce fiul meu tot repetă: polizei tati, polizei auto”.

Astăzi, cei patru protagoniști ai acestei întâmplări s-au revăzut.

- Vă mulțumesc pentru că mi-ați salvat copilul, a spus tatăl către cei doi polițiști!

Bianca și Ovidiu, vă mulțumim și noi! Știm că voi considerați că ați făcut un gest mic și normal, dar prin acest gest ați salvat o viață!

Felicitări!

Pagina oficială de Facebook a Ministerul Afacerilor Interne are aproape 400.000 de urmăritori.