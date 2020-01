Mesajul unui dascăl pentru ministrul Educaţiei: "Sper sa traiesc si ziua în care să fiu mândru că mi-am ales meseria de DASCAL!"

Procesul de debirocratizare a invatamantului romanesc a inceput in mod oficial luni, cu simplificarea anumitor documente si eliminarea altora. Profesorii au reactionat la aceasta schimbare indelung asteptata.

Va prezentam mesajul unui profesor, ca reactie la procesul de debirocratizare, care a inceput luni:

"Am intrat in invatamant la data de 01.09.1979, deci acum 40 de ani si, in sfarsit, poate voi avea norocul sa desfasor o activitate normala la catedra!

Cat de scumpa este normalitatea in Romania si cat de mult se lasa asteptata. Dar mai bine mai tarziu decat niciodata!

Eu stiu ca un lucru bine inceput este gata pe jumatate! Sper sa ajung sa traiesc si ziua in care sa fiu mandru ca mi-am ales meseria de DASCAL!”

C.I., profesor

Mesajul profesorului se pare ca a ajuns la ministrul Educatiei, Monica Anisie, care a raspuns, prin intermediul unei retele de socializare:

"Reactiile primite imi dau increderea ca scoala romaneasca se poate construi in asa fel incat starea de bine a elevului si a profesorului sa conduca la un act educational de calitate”, a raspuns Anisie.



Masurile de mai jos se aplica deja de la 13 ianuarie 2020:

1. portofoliul profesorului contine, in format digital sau/si letric, doar planificarile calendaristice anuale ale materiei, un proiect al unitatilor de invatare si instrumente de evaluare. Este exceptat de la aceasta precizare portofoliul profesional reglementat de Metodologia – cadru de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, aprobata prin OMEN nr. 5211/2018;

2. procesele verbale care nu necesita probarea modului de luare a deciziei, de la activitatile cadrelor didactice sau din cadrul anumitor activitati cu parintii nu sunt obligatorii si pot fi inlocuite cu liste de prezenta;

3. rapoartele si statisticile solicitate de institutii ierarhic superioare sau alte institutii din afara sistemului educational, care nu sunt prevazute in mod expres in acte normative, nu se intocmesc la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar prin implicarea cadrelor didactice. Extragerea datelor statistice necesare se face prin interogarea Sistemul Informatic Integrat al invatamantului din Romania (SIIIR) sau a altor aplicatii specifice;

4. aplicarea testelor initiale nu este obligatorie pentru niciun nivel de invatamant sau clasa. Cadrele didactice pot decide folosirea lor pentru clasele de inceput de ciclu sau la preluarea unei clase noi, la disciplina pe care o predau, pentru a cunoaste nivelul atingerii competentelor de catre elevi;

5. portofoliul dirigintelui va contine numai planificarea activitatilor specifice functiei de diriginte, calendarul activitatilor educative extrascolare ale clasei si fisele psihopedagogice ale elevilor din clasa respectiva.

Pe langa acestea, sunt in curs de modificare actele normative care vizeaza urmatoarele documente propuse pentru eliminare sau simplificare:

- eliminarea portofoliului dirigintelui;

- simplificarea condicii de prezenta;

- eliminarea comisiilor metodice/comisiei pentru curriculum;

- eliminarea sau, dupa caz, simplificarea raportarilor situatiei sociale a elevilor si raportarilor programelor de sprijin;

- simplificarea documentelor necesare pentru excursiile scolare/activitatile extrascolare;

- simplificarea procesului de evaluare a calitatii (ARACIP).

Un sistem debirocratizat si descentralizat va duce la cresterea calitatii in invatamant si la usurarea muncii dascalilor in ceea ce priveste alcatuirea documentelor scolare.