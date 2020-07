Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, MIERCURI 15 IULIE 2020

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

AI CREDINTA SA MERGI PRIN USI NOI

Totul in viata are propriul sau sezon : plantele, florile, copacii...si noi! Uneori avem nevoie sa ne indepartam dintr-o situatie curenta chiar daca nu stim ce urmeaza in continuare. Trecem prin permanente schimbari inca de cand ne-am nascut. A ne simti confortabili cu schimbarea ca parte din viata ne ajuta sa fim flexibili in a merge mai departe.

A ne indeparta nu inseamna ca o facem pentru totdeauna, poate fi ceva temporar. A sti cand sa pleci sau sa spui la revedere nu este usor. Totusi, cu ajutorul unei rugaciuni de intarire capeti putere si procesul este mai armonios. Contempla orice din viata ta ce simti ca trebuie sa depasesti, cerand lui Dumne sa iti arate adevarul. Este nevoie de o inima si de o minte deschisa dar si de onestitate din partea ta. Ai incredere ca pasul urmator benefic pentru tine iti va fi revelat si o noua usa ti se va deschide la momentul potrivit.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

DESCHIDE INIMA

O inima deschisa si iubitoare este asa de frumoasa! A merge in incredere si credinta si a trai in adevar este ceva ce invatam de la Dumnezeu. Toti ne putem reintoarce la starea de inocenta din copilarie cand credeam in tot. Daca atingem aceasta stare ca si adulti, va fi imposibil sa putem rani o alta fiinta. Imagineaza-ti o lume in care toti sunt deschisi, sinceri si iubitori – chiar s-ar simti ca raiul pe pamant. Daca porti in tine vinovatie, vorbeste deschis cu Dumnezeu despre regretele tale si greselile pe care crezi ca le-ai facut. El te va ierta si te va ajuta sa te ierti si tu pe tine. De aceea l-a trimis pe fiul sau Iisus pe pamant ca prin sacrificiul sau sa ridice poverile noastre de pe noi si sa deschida calea de a ne ierta unii pe altii. Uneori putem fi aspriti de provocarile ce vin din viata moderna. Insa daca ne reconectam cu Dumnezeu, inimile noastre se vor inalta si vor cunoaste pacea.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

PRIVESTE VIATA ALTFEL

Uneori te poti lasa coplesit de indoieli aparute in fluxul vietii de zi cu zi, reactionand la circumstante din exterior in loc de a prelua controlul asupra propriei stari de pace. De aceea este important sa privesti viara dintr-o perspectiva mai inalta si sa te conectezi la intelepciunea pe care Dumnezeu o are de oferit. Fa pauze inainte de a lua o decizie ca sa poti sa vezi totul mai clar. Focuseaza-te pe a urma cararea lui Dumnezeu pentru tine in loc sa te lasi prins in dramele, opiniile si experientele altor oameni. Deseori trebuie sa capatam obiectivitate ca sa putem privi clar o situatie. A fi sincer cu tine insuti poate fi provocator pentru ca sunt aspecte pe care mai degraba ai prefera sa nu le vezi. Totusi, cand te rogi pentru ghidare, raspunsurile apar si calea devine clara. Cu totii avem abilitatea de a accesa intelepciunea divina. Roaga-te la Dumnezeu sa iti reaminteasca sa faci o pauza si sa asculti inainte de a actiona.

