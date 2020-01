Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina îngerilor, SÂMBĂTĂ 4 IANUARIE 2020

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

CASNICIE

"Fac un angajament sa am o relatie sanatoasa cu Dumnezeu, cu mine si cu partenerul meu de viata."

Ai primit acest mesaj pentru ca o relatie de cuplu are nevoie de atentia ta iubitoare. Ai fost in dezechilibru in ultimul timp, cu prea mult focus pe munca si pe scopurile intelectuale. Fecioara Maria vine spre tine si te roaga sa opresti ceea ce faci si sa iti pui energia si focusul spre relatia ta sau casnicia ta. De fapt, fa angajamente innoite in toate relatiile tale interpersonale care conteaza. Permite-ti sa iti pese de cei pe care ii iubesti si sa te conectezi din inima cu acestea. Pentru persoanele necasatorite, acest mesaj semnaleaza o schimbare importanta si pozitiva in viata amoroasa, cu conditia sa iti deschizi inima si sa iti permiti sa fii autentic si vulnerabil cu altii. Comite-te sa iti dezvolti relatiile la nivelele cele mai inalte posibile pentru ca ele sa fie pline de iubire.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

FEMINITATE

"Permit naturii mele feminine sa straluceasca puternic ca parte valoroasa a identitatii mele."

Fecioara Maria demonstreaza ca poti fi in acelasi timp puternic dar si cu caracteristici ce izvorasc din partea feminina din tine, indiferent daca esti femeie sau barbat. Felul ei iubitor si dulce de a fi este echilibrat de o viziune clara despre datoria pe care o are in fata vointei lui Dumnezeu. Fie ca esti barbat sau femeie, tu ai in tine o natura feminina si una masculina. Acest mesaj vine la tine ca un indemn sa permiti partii tale feminine sa fie mai prezenta si mai accesibila altora. Feminitatea ta include virtuti precum ingrijitul, bunatatea, blandetea, delicatea, iubirea dar si receptivitatea si intuitia. De fapt, ca sa iti dezvolti darurile spirituale, inclusiv intuitia, este esential sa iti permiti sa primesti si asta include si mesajele divine.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

DUMNEZEU

"Ma dau la o parte din cale si abandonez orice nevoie de control ca sa fac loc pentru iubirea vindecatoare a lui Dumnezeu sa curga prin mine si prin aceasta situatie."

Te-ai rugat pentru ajutor si acum este timpul sa permiti divinitatea sa te asiste. Iubirea si intelepciunea lui Dumnezeu a fost mereu disponibila pentru tine, cu conditia sa ai incredere in vointa sa. Elibereaza orice componente nevindecate din relatia ta cu Creatorul catre Fecioara maria si ingeri, ca sa dezvolti una mai apropiata si bazata pe mai multa incredere. Poate sa insemne sa ai credinta foarte mare, in special daca nu vezi o solutie la situatia ta prezenta la orizont.

Acest mesaj indica faptul ca ai abordat o situatie doar cu mainile tale, incercand sa anticipezi si sa controlezi rezultatul de unul singur. Anxietatea vine din lipsa de credinta in divinitate si in timpul divin, impreuna cu dezamagirea ca alti oameni nu iti urmeaza planurile. Daca abandonezi nevoia sa fii tu scenaristul te va ajuta sa te relaxezi si sa obtii rezultate mai bune. Dumnezeu te poate vindeca precum si situatia ta daca ii permiti sa se ocupe El de tot.

