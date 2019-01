Metrorex reduce la jumătate tariful pentru parcarea în Terminalul Multimodal Străuleşti

Park and Ride-ul de la Străulești are ca scop reducerea congestiei traficului urban și furnizarea mai multor modalități de transport pentru publicul călător, respectiv: metroul, transportul urban de suprafață, transportul preorășenesc și asigurarea condițiilor de parcare pentru transportul cu autoturismul personal.

Terminalul multimodal are un regim de înălțime P+3 etaje și are în alcătuirea sa un parcaj pentru 660 de autovehicule, sală de așteptare pentru călătorii transportului public orășenesc şi interurban, terminalul fiind dotat cu lifturi de acces în parcajul suprateran precum şi cu acces direct către staţia de metrou Străuleşti, prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile şi luminatoare ce oferă lumină naturală.