Mia Khalifa i-a pus pe jar pe FANI. Decizie BOMBĂ luată de legenda filmelor pentru adulţi FOTO

Mia Khalifa, actrita de filme pentru adulti cu origini libaneze si americane, le ofera fanilor sai o ocazie unica de a vedea poze si filmari nevazute cu ocazia lansarii noului sau website.

Vedeta a postat noutatile pe contul de Twitter, alaturi de intrebarea: "Cine vrea sa fie in echipa mea?".

Daily Star scrie că Mia Khalifa a dezvaluit ca website-ul este "noul loc in care postez toate "behind the scenes": "Nu veti obtine mai multe filmari decat pe acest website".

Fanii au reactionat imediat si s-au abonat intr-o clipita la noul website al Miei Khalifa.