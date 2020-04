Mia Khalifa şi-a amânat nunta, dar a pozat în rochia de mireasă. "Dacă lumea se sfâreşte, aşa să mă îngropaţi!" FOTO

Mia Khalifa si Robert Sandberg au fost nevoiti sa-si amane nunta planuita pentru luna iunie.

"Daca lumea se sfarseste inainte sa am sansa sa merg la altar cu Robert, va rog sa ma ingropati intr-una dintre cele 12 rochii care stau in dulap pentru ceea ce ar fi fost o nunta de o saptamana in iunie", a anuntat fosta vedeta XXX.

NUNTA cu 37 de infectaţi de CORONAVIRUS. Mireasa a ajuns în STARE DE ŞOC

Mia Khalifa si Robert Sandberg s-au logodit pe 12 martie 2019 si voiau sa dea o petrecere ce ar fi durat o saptamana. Din cauza restrictiilor impuse de autoritati, nuntile nu mai sunt permise pentru un termen nedeterminat.