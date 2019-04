MIHAELA BUZARNESCU CAROLINE GARCIA 3-6 LIVE STREAM VIDEO al doilea meci din FED CUP FRANTA ROMANIA

MIHAELA BUZARNESCU CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. În meciul al doilea de la Rouen, Mihaela Buzarnescu o va întâlni pe Caroline Garcia. Mihaela Buzarnescu şi Caroline Garcia nu s-au mai întâlnit până în prezent. DIGI SPORT și TELEKOM SPORT tramsmit, sâmbătă, de la ora 17:15, MIHAELA BUZARNESCU CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA.

MIHAELA BUZĂRNESCU - CAROLINE GARCIA este LIVE STREAM VIDEO AICI şi AICI .

MIHAELA BUZARNESCU CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. "Ne-am pregătit foarte bine, ne-am acomodat bine cu terenul, atmosfera din echipă este una foarte bună şi foarte liniştitită. M-am bucurat că a ales să joc de sâmbătă şi sper din tot sufletul să ajut echipa cât pot de mult şi să joc cel mai bun tenis al meu. Indiferent de rezultat, muncesc şi dau totul până la ultima minge. Mă aştept la un meci destul de ciudat, Garcia este o jucătoare foarte agresivă. Va fi un meci interesant. Mă voi gândi la o tactică. Ea având foarte multă experienţă şi meciuri bune, este un bonus pentru mine. Îmi doresc tare mult să joc bine şi să ajung să câştig acest meci", a spus Mihaela Buzarnescu înainte de meciul cu Caroline Garcia. MIHAELA BUZARNESCU CAROLINE GARCIA, al doilea meci al întâlnirii FRANTA ROMANIA din semifinalele FED CUP, se joacă, sâmbătă, în jurul orei 17:15, LIVE STREAM VIDEO DIGISPORT TELEKOMSPORT.

MIHAELA BUZARNESCU CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. "Aveam doua optiuni, nu a fost o decizie usoara, dar in prima zi vom incepe cu Mihaela Buzarnescu si apoi totul este posibil, in functie de scor, de ceea ce se intampla. Ea a avut o perioada buna in ultimele doua saptamani, a aratat o forma buna in antrenamente, arata pregatita si am decis sa mergem pe mana ei", a declarat Florin Segarceanu despre meciul MIHAELA BUZARNESCU - CAROLINE GARCIA.

MIHAELA BUZARNESCU CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. MIHAELA BUZARNESCU CAROLINE GARCIA, al doilea meci al întâlnirii FRANTA ROMANIA din semifinalele FED CUP, se joacă, sâmbătă, în jurul orei 17:15, LIVE STREAM VIDEO DIGISPORT TELEKOMSPORT. Mihaela Buzarnescu şi Caroline Garcia joacă imediat după finalul partidei Simona Halep - Kristina Mladenovic. DIGI SPORT și TELEKOM SPORT tramsmit, sâmbătă, de la ora 17:15, MIHAELA BUZARNESCU CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA.