Mihaela Rădulescu a rupt tăcerea despre relaţia cu Felix Baumgartner: "Nu mai vreau să mă mărit"

Prezentatoarea de la Fermă a vorbit despre relaţia cu Felix Baumgartner, nu a confirmat despărţirea, însă nici nu a negat. Singurul lucru cert pe care l-a mărturisit a fost faptul că îşi preţuieşte mai mult viaţa privată şi nu îşi mai doreşte să o expună atât de mult.

"Orice relație neconvențională, mai ales între doi oameni publici, e dezbătută în cel mai convențional mod cu putință de presă și de public. Credeți ce doriți, eu trăiesc numai ce-mi place. Și cred că am dovedit asta de mult.

Nici până azi nu știu de ce m-am îndrăgostit de un bărbat din singura categorie pe care am evitat-o cu strictețe – cea a playboy-lor, a donjuanilor de profesie. (zâmbește) Uite, am comasat toate întrebările și-ți dau un singur răspuns. Nu ție, celor curioși – am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea.

Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine. Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie. Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta.

Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire. Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă", a declarat Mihaela Rădulescu pentru Viva.ro.

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai "scumpe" vedete de la noi, după onorariile care i se oferă la fiecare apariție. Diva de la Monaco a fost jurată timp de trei sezoane la "Românii au talent", renunţând la colaborare din "motive personale".

Mihaela Rădulescu a fost cea mai bine plătită vedetă de la "Românii la Talent", având un salariu de 250.000 de euro pe sezon. În plus, în afară de bani, i se plăteau și biletele de avion pentru deplasări.

"Știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu.

Nu voi mai putea participă la noul sezon "Românii au talent", strict din motive personale", a scris Mihaela Rădulescu pe pagină sa de Facebook, la despărţirea de show-ul de la Pro TV.