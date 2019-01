Mihaela Rădulescu despre relaţia cu Felix Baumgartner şi experienţele extreme din viaţa ei

Mihaela Rădulescu a povestit despre ce înseamnă experiența „Ferma" pentru ea, dar și despre relația neconvențională cu sportivul Felix Baumgartner,despre cum își trăiesc iubirea după propriile reguli – deși trăiesc în două case și țări diferite, nimic nu i-a împiedicat să fie împreună de mai bine de cinci ani, scrie unica.ro.

Citeşte şi Andreea Marin, prima reacţie după ce a fost făcută "vită" de Mihaela Rădulescu

Cât despre Ayan, fiul ei, este un adolescent (14 ani) care a început să-și croiască propriul drum în viață. E pasionat de sport și își dorește să studieze computer science sau business în Statele Unite. Cei doi bărbați din viața Mihaelei sunt buni prieteni, iar ea se declară cea mai iubită când se uită în ochii lor.

Ce limite simți că ai depășit odată cu „Ferma”?

Prima limita depășită a fost la valize. Am venit cu șapte. Record personal absolut. Dar, pentru 80 de zile de filmare, mai ales cu haine groase, nu se putea altfel. Și încă mai am de primit pachete, pe parcurs, cu tot ce mai am nevoie. E o premieră și pentru mine, să nu mai am grija rochiilor și a pantofilor, ci a cizmelor, bocancilor, gecilor sau puloverelor. Dacă la alte emisiuni încercam să fiu elegantă, feminină și sexy, aici am o singură direcție stilistică – să nu îngheț la filmările exterioare și să fiu eu, cu tot ce-mi place mie să port. Iar când îngheț, măcar să o fac cu stil (râde).

E o provocare și chiar am avut serios de lucrat la o garderobă pe măsură, pentru că la Monaco n-avem iarnă, n-avem zăpadă, deci nu aveam cine știe ce haine groase și cool, pentru minus 17 grade, câte au fost chiar din primele trei zile de filmare. Machiajul, părul, toate sunt altfel decât în studio, pentru că ba îmi curge nasul, ba îmi dau lacrimile, ba ninge și bate vântul și astfel se distruge orice încercare de a ține părul în vreo formă… coafată. Am mers pe o linie mult mai naturală și mai sportivă, dar cu touch-urile de stil la care nu pot renunta, pentru că asta sunt și așa mă simt bine. Chiar râdeam în primele zile de un palton Chanel, care cred că a fost purtat pentru prima dată în istoria brandului într-o mășină cu plug, care deszăpezea drumul până la Fermă.