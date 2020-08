Mihai Albu, plângere penală împotriva fostei soţii. Gestul făcut de Iulia Albu, care l-a scos din minţi pe designer

„Am făcut o plângere penală. În mod repetat a nesocotit o hotărâre judecătorească şi acum se face o anchetă. Şi se va lăsa cu amenzi. E o atitudine pe care dintotdeauna a arătat-o. Nu e ceva nou pentru mine. Nu mă interesează raportul meu vizavi de ea, ci de fetiţă. Copilul are dreptul superior să aibă relatii cu ambii părinţi', a spus Mihai Albu în cadrul emisiunii „Star Matinal' de Weekend.

Iulia Albu a reacţionat dur după o postare a fostului ei soţ. Mihai Albu a dezvăluit cu durere cât de dor îi este de fetița sa de 10 ani, pe care nu a mai văzut-o din cauza ex-soţiei.

Vedeta susţine că nu a vrut să-și expună copilul unui posibil risc de infectare cu noul coronavirus, dat fiind faptul că fostul ei soţ a continuat să frecventeze atelierul unde are câțiva angajați. O zi mai târziu însă, Iulia Albu i-a permis lui Mihai Albu să-și vadă copilul pentru o oră jumătate în fața blocului.

"Astăzi, în a șaizecișitreia zi am reușit să petrec cu Mika o ora și jumătate în fața blocului ei. Mă bucur că intervenția mea publică a sensibilizat-o pe mama ei și mi-a permis acest lucru. Sper ca de acum înainte să reintre programul nostru în normal! Bineînțeles că va avea reacții de discreditare a mea în media (cum ca am vrut publicitate, că e pensia alimentară mică, că am prea mulți angajați și nu i-am dat afară, că de fapt mi-ar fi permis să stau cu fata in fața blocului oricând aș fi vrut etc.).

Nimic nu conteaza atâta timp cât am vazut-o pe Mika și că trăiesc cu speranța ca vom avea parte de acum înainte de programul stabilit de instanță. Aș mai ruga-o pe mama Mikăi sa îi deblocheze numărul meu de telefon pentru ca eu să o pot suna oricând consider si ea la fel, oricând simte că vrea să vorbească cu tatăl ei! Happy me!", a scris Mihai Albu pe Facebook.