Mihai Bendeac intervine în scandalul dintre Abi Talent şi Alex Velea. Surpriză: pe care dintre cei doi l-a făcut praf!

Abi Talent a scris pe contul său de socializare că o va lua de nevastă pe Antonia înaintea lui Alex Velea, iar reacția acestuia nu a venit. În schimb, surpriza a venit de unde nu se aștepta nimeni. Mihai Bendeac a luat decizia de a interveni, tot pe Facebook, luând-o pe ocolite, însă ajungând, într-un final, chiar la Abi Talent.

"E virală fotografia cu telefonul spart a lui Sadio Mane de la Liverpool. L-am văzut aseară in Liverpool-Tottenham. 7,5 milioane de lire sterline caștigă pe an, vreo 150 mii pe săptămână. „Ce sa fac cu Ferrari, ceasuri cu diamante sau telefoane scumpe? Ce ar face obiectele astea pentru mine?" le-a răspuns Mane ălora de la Daily Star. Mane a construit 8 școli in Senegal, 2 stadioane și in fiecare lună donează căte 70 de dolari fiecărui om sărac din orașul sanegalez in care s-a născut. Sadio Mane are 27 de ani... Zic să ne bucurăm de Abi Talent, reperele noastre...?", a fost mesajul postat de Mihai Bendeac.

