Mihai Bobonete l-a făcut praf pe Dan Petrescu. De la ce a plecat scandalul dintre actor şi antrenorul lui CFR Cluj

Mihai Bobonete, fan declarat al Craiovei, l-a desființat pe Dan Petrescu după ce acesta a acuzat, la finalul meciului Astra - CFR Cluj 2-2 faptul că gruparea giurgiuveană nu ar juca la fel de tare și cu restul echipelor din play-off.

"Bursucul e bun dar nu se dezice de stilul unic al antrenorilor români sau mai bine spus al fotbalului de la noi. Omul face egal cu Astra și la conferința de presă, în loc să comenteze meciul prost făcut de ai lui, el avea probleme cu oltenii. Că Budescu și Alibec n-au jucat la fel cu oltenii, că în meciul cu Gazul, a luat ăla roșu, ca arbitrajul... Miza e mare, mai sunt meciuri puține, înțeleg tensiunea dar să nu uităm de profesionalism și diplomație, ia-o moșule mai ușor și vezi mai bine de curtea proprie. Așteptam totuși o conferință de presă, nu lacrimi și oftică! Sunt semne clare că anul ăsta...e anul ăla!", a scris Mihai Bobonete pe pagina personală de Facebook.

ASTRA - CFR CLUJ 2-2 şi Craiova rămâne pe primul loc în Liga 1

"Mă încurcă foarte tare egalul ăsta. Nu înțeleg cum a dat Astra două goluri, au avut două ocazii, meritam victoria, dar ăsta e fotbalul. Presiunea a fost foarte mare, dar s-a ratat incredibil de mult. Echipa a jucat foarte bine. Am avut ocazii, am dominat. Când îi ai pe Budescu, Alibec, Fatai și Răduț, știam că se poate întâmpla orice. Acum presiunea e pe Craiova, ei sunt favoriți. Dacă noi câștigăm toate meciurile, nu mai are ce să se întâmple. Suntem la mâna noastră. Azi nu meritam să primim gol. La meciul cu Craiova nu ne-am apărat bine. Prea ușor a dat Alibec acolo. Mi-aș dori când vine Craiova aici Astra să joace cu același spirit și să îi văd în teren pe Budescu, Alibec și Fatai, că nu i-am văzut în meciul tur. Sper ca cei de la Botoșani să joace meciul vieții, Steaua la fel. Mie mi se pare ciudat ce s-a întâmplat cu Mediaș, când a luat roșu Buș, arbitrajele sunt cum sunt. Eu nu am văzut un arbitraj împotriva Craiovei. Nu vreau să le iau din merite, dar...", a fost declaraţia lui Dan Petrescu.