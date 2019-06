Rareş Bogdan atacă greii PNL înaintea moţiunii de cenzură: Greşim dacă ne gândim că pierdem prin intrarea la guvernare.

"unt momente in istoria unei tari in care nu trebuie sa te gandesti la cat castigi si la cat pierzi si nici la elementele politicianiste dintr-o cariera politica sau din parcursul unui partid. Trebuie sa te gandesti la ce poti sa faci pentru tara ta. Daca in momentul asta ne gandim la faptul ca intrand la guvernare putem sa pierdem, iar daca ramanem afara in opozitie castigam pentru ca PSD si ALDE se vor eroda si mai multe, gresim", spune Rareş Bogdan înainet moţiunii de cenzură de marţi.

"Eu nu cred in faptul ca un partid de opozitie s-ar eroda la guvernare. Eu cred altceva, eu cred ca guvernarea ne-ar arata ca sunt si oameni responsabili in Romania. Pe mine m-a durut in ultimele saptamani ca am vazut lideri ai opozitiei sau reprezentanti ai opozitiei care s-au gandit la pastrarea unei simpatii populare, la conservarea votului fara sa se gandeasca ca oamenii care ne-au votat pe toti, cei 2,5 milioane care au votat PNL, cei doua milioane care au votat USR-PLUS, cei 520.000 care au votat PMP, cei 650.000 care au votat Pro Romania nu au votat ca noi sa intram la guvernare in ianuarie anul viitor si nici in decembrie 2020, la un an si jumatate, ci au votat spunandu-ne o chestiune extrem de simpla: 'Scapati-ne de astia!'.", a adăugat Bogdan.

Pe câte voturi mizează Rareş Bogdan

"Astazi avem 214 voturi 100% garantate. Avem 94 de voturi PNL, 40 de la USR, 17 de la PMP, 30 de la UDMR, 24 de la Pro Romania si in afara de voturile unor independenti neafiliati, 4 au semnat si vom avea inca 7 voturi de la ei, in afara de 11 din 17 minoritati ma bazez ca o parte din fostii reprezentanti sau chiar lideri ai ALDE vor vota alaturi de noi asa cum ma bazez ca oameni din PSD responsabili care inteleg ca Romania nu poate continua cu un Guvern Dancila-Oprisan si vor fi alaturi de noi si vor sustine aceasta motiune de cenzura. Va asigura ca daca motiunea de cenzura va pica, nu va pica pentru ca nu s-a vrut adoptarea ei, ci pentru ca cei de la PSD-ALDE si-au santajat parlamentarii tinandu-i in banci"

Pe de altă parte, PSD pare liniştit. "Vă asigur că nu există probleme. Nu avem emoţii pentru ziua de mâine. Am vorbit de un principiu care spune că atunci când faci parte dintr-o organizaţie, partid politic şi se decide ceva la nivelul acestuia, se votează şi este unanimitate este bine să firesc să mergi pe linia partidului. Nu avem probleme nici în Cameră nici în Senat. S-a discutat cu colegii, aceştia sunt pe poziţii. Decizia pentru mâine este să asigurăm cvorumul de şedinţă, dar noi nu vom vota pentru această moţiune de cenzură", a declarat Mihai Fifor.

El a adăugat că marţi este o zi importantă pentru electoratul PSD. „Ziua de mâine este o zi importantă, în care dorim să dăm un semnal votanţilor noştri şi românilor în general. Ziua de mâine nu este doar despre moţiunea de cenzură, ci despre promisiuni pe care alianţa austerităţii le-a făcut electoratului”, a conchis Fifor.

Parlamentul va vota, marţi, moţiunea de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă.Pentru ca moţiunea de cenzură a opoziţiei să treacă sunt necesare 233 de voturi ale parlamentarilor. PNL, USR, PMP, Pro România şi UDMR au anunţat că vor susţine demersul.