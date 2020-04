Mihai Onicaş a fost eliminat de la Survivor Romania 2020: "Trebuie să fii bărbat şi să pleci cu capul sus"

SURVIVOR ROMANIA 2020. Mihai Onicas si-a luat ramas bun de la colegii sai dupa un parcurs spectaculos in cea mai intensa competitie de supravietuire. Dupa dispute intense, cu un semn de intrebare care trona in dreptul faimoasei Emy Alupei, faimosul s-a autopropus in randul colegilor sai la eliminare. Vadit slabit fizic, Mihai Onicas, cu lacrimi in ochi, a facut ultima declaratie in cadrul unui consiliu de eliminare la Survivor.

"Cand vine momentul sa iti asumi ceva, trebuie sa fii barbat si sa pleci cu capul sus. (...)Sunt pus exact in situatia in care au fost toti de pana acum, sa merg acasa sau sa raman alaturi de persoane pe care nu le cunosteam decat de la televizor. Vreau sa le multumesc tuturor celor care au facut posibila venirea mea aici. Le multumesc parintilor mei, iubitei mele, bunicii mele, oamenilor care au facut posibila prezenta mea aici. Plec cu capul sus si implinit din toate punctele de vedere, implinit in adevaratul sens si in intreaga lui putere. E putin spus implinire, Survivor Romania m-a transformat. Premiul cel mare l-am primit dupa doua saptamani, m-am regasit pe mine. Parintii m-au invatat sa apreciez mai mult valorile morale si mai putin cele materiale. Asta am incercat sa iau din aceasta experienta. Ma bucur enorm ca am facut parte din acest show si ca ma intorc un om asa cum imi doream, un om mai bun".

Meciul de seara trecuta a fost castigat de Razboinici cu scorul de 10 la 8. Surpriza meciului a fost Emy Alupei, neinvinsa la final. Faimoasa a recunoscut ca discutiile cu Cezar Juratoni si perspectiva ca ea sa fie nominalizata la eliminare in cazul in care echipa pierdea a ambitionat-o foarte tare.

Sa inteleg ca daca pierdem imunitatea eu sunt urmatoarea, cu Elena?" l-a intrebat Emy pe Cezar Juratoni. Acesta a raspuns sincer: "Esti urmatoarea!(..) Pentru ca esti cea mai noua", ceea ce a starnit un val de reprosuri si acuzatii din partea faimoasei, sustinuta atat de Elena Ionescu cat si de Razboinici care s-au implicat in medierea conflictului din tabara rosie.