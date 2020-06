Mihai Onilă, PĂRĂSIT de soţie la patru ani de la MOARTEA FETIŢEI. Mesaj DUREROS al ARTISTULUI

Mihai Onilă a anunțat pe Facebook că relația s-a încheiat și că acum caută soluții legate de traiul lui în Belgia.

"Locuiesc de 6 ani în Belgia, iar pe timpul pandemiei, chiar dacă puțini au observat că mi-am schimbat statusul, relația cu soția mea s-a încheiat", a scris Mihai Onilă, pe Facebook.

Mihai Onilă simte acum că nu mai are motive să rămână departe de țară şi și-a întrebat prietenii virtuali ce să facă.

"Întrebarea mea e: merită să plec din Belgia unde sunt de 6 ani și să mă întorc în țară sau să nu mă mai întorc în țară? Nu am cățel, nu ma purcel, nu am casă, nu am mașină, adică am, dar rămân la fosta, am doar un suflet bun și iubitor", a mai scris Mihai Onilă.