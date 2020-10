Mihai Petre dezvăluie MOTIVUL REAL pentru care a fost dat afară de la PRO TV. "Ştiam cu câteva zile înainte"

Mihai Petre se ocupă acum de copii și de școala sa de dans, dar recunoaşte că a fost luat prin surprindere de decizia Pro TV de al înlocui cu Alexandra Dinu, fosta soţie a lui Adrian Mutu.

"Am discutat despre asta, am fost anunțat oficial de luni, iar vineri, 9 octombrie, s-a comunicat. O așa veste te ia întotdeauna pe nepregătite. Știam cu câteva zile înainte că exista intenția de a se schimba sensul dinamicii la masa juriului, prin aducerea unei doamne sau domnișoare. Dar n-a fost sigur... Nu ține de mine să judec asta, știu doar că asta s-a dorit. Aceasta a fost ideea principală, aceea de a obține o altă dinamică și de a stabili echilibrul acolo, în juriu", a spus Mihai Petre pentru Click!.

"Publicul decide, am și eu fanii mei. Rămâne să vedem ce va fi, sunt și eu curios să văd. Voi urmări cu drag emisiunea asta, pentru că este un format pe sufletul meu. Și formatul în sine, și echipa, și stația, îmi sunt dragi. Am rămas prieten cu toți din echipă", a mai spus Mihai Petre, legat ratingul pe care îl va avea show-ul.

"Eu în momentul acesta sunt liber de contract și analizez opțiunile pe care le am pentru a continua drumul în tv, pentru că vreau să fac în continuare televiziune, cred că am de spus câte ceva. Întotdeauna am spus că am avut șansă și mi s-a dat șansă de oameni care au avut încredere în mine. Am încercat întotdeauna, ca și în sport, să fiu cât se poate de profesionist și să-mi fac treaba bine pentru echipă și pentru public. Până la urmă, noi servim publicul", a mai spus Mihai Petre.

"Repet, am o relație foarte bună cu toată lumea. Deși s-a speculat... Nu pot decât să le mulțumesc. Să repet că a fost o onoare pentru mine și sunt convins că ne vom mai reîntâlni în zona asta de entratainment și de showbiz. Sunt absolut recunoscător și le mulțumesc tuturor din echipă. S-au speculat tot felul de lucruri, fie că am plecat eu... Asta a fost decizia luată", a încheiat Mihai Petre.