Mihai Şora despre clasarea dosarului 10 august: "Este atât de trist. Trist şi dezgustător"

Mihai Sora a comneentat pe Facebook clasara dosarului 10 august: Institutiile judiciare nu sunt maghernite unde poti face tocmeli la cererea trecatorului. Esenta si soliditatea lor dau masura exacta a democratiei intr-un stat, pentru ca spiritul judiciar sta sub semnul onoarei, al legii celei drepte si, deopotriva, neechivoce, deci al acelui nucleu dur din intreaga articulatie pe care un cetatean, indiferent de nivelul culturii lui juridice, il poate usor recunoaste.

Vlad Voiculescu, FURIOS după clasarea dosarului "10 august": Pute de la o poștă! Toate au fost făcute inclusiv de PNL şi de Preşedinte!



Cand un om isi asterne nenorocirile vietii in randurile unei plangeri civile sau penale, el cere si asteapta sa i se faca dreptate, - dreptate pe care o gandeste cu majuscula tocmai pentru ca are incredere in institutiile publice. Daca mecanismul institutional este subred, daca nucleul dur al constructiei sta turtit sub presiunea politica, daca este spart ori deturnat de comenzi exterioare ratiunii legitime, atunci totul este pulverizat, incepand cu increderea in magistrati.



Clasarea dosarului "10 August" este inca unul dintre acele momente in care un Parchet insulta ideea insasi de Dreptate. Si o face dupa dosarul Revolutiei, dupa dosarul Mineriadelor, dupa dosarul Colectiv - adica exact acele imprejurari tragice ale istoriei noastre recente cand romanii aveau mai mult decat oricand nevoie ca institutiile judiciare sa-si respecte statutul.



Este atat de trist, dragi prieteni.

Trist si dezgustator.





Dosarul violenţelor de la protestul din 10 august 2018, din Piaţa Victoriei, a fost clasat în ceea ce priveşte săvârşirea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, dar şi în ceea ce priveşte acuzaţiile la adresa coordonatorilor intervenţiei forţelor de ordine.

Urmărirea penală pentru purtare abuzivă, abuz şi neglijenţă în serviciu în cazul unor jandarmi care ”au exercitat violenţe nejustificate împotriva unor protestatari” a fost declinată către Parchetul Militar.