Mihai Tudose: Nu ne-am aliat cu PSD. Nu ne vindem şi nu ne pot cumpăra

„Ca să fie clar! Nu ne-am aliat cu PSD. Nu ne vindem şi nu ne pot cumpăra. Nu mă întorc la PSD. Am prieteni în PSD. Dar nu sunt prieten cu PSD-ul!!! Cred cu tărie că guvernul PSD-Dăncilă trebuie să plece. Şi CRED că PRO România trebuie să devină cea mai importantă, puternică şi viabilă formaţiune politică de stânga din România. Azi PRO România a obţinut recunoaşterea grupului parlamentar. Este un prim pas. Important. Urmează moţiunea de cenzură.... şi intrarea in normalitate a României!”, a scris Mihai Tudose pe pagina sa de Facebook.



Deputaţii Pro România nu au avut candidat la preşedinţia Camerei Deputaţilor şi au anunţat că nu îl susţin nici pe Marcel Ciolacu, dar nici pe Raluca Turcan.



Este cunoscut faptul că Mihai Tudose are o relaţie de prietenie cu Marcel Ciolacu, iar miercuri l-a felicitat pe acesta după ce a câştigat votul pentru preşedinţia Camerei Deputaţilor.