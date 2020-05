Mihai Tudose: "România izolată. Cum îşi bate joc Guvernul de turism şi de ţările prietene"

Pandemie coronavirus. "România izolată. Cum își bate joc Guvernul de turism și de țările prietene. A trecut o săptămână de la reuniunea cvadrilaterală a premierilor României, Bulgariei, Greciei și a președintelui Serbiei pentru coordonarea eliminării restricțiilor de circulație. S-a discutat despre un plan comun al măsurilor de relaxare. După videoconferință, cele trei țări din vecinătatea noastră au anunțat că își deschid granițele între ele pentru turiști, începând de la 1 iunie. Surprinzător ( sau nu!), România întârzie să se alăture acestui demers comun.

Comisia Europeană tocmai asta a recomandat: coordonarea redeschiderii între statele învecinate. În acest spirit, statele baltice au eliminat restricțiile de la granițele ce le despart. Austria, Cehia, Slovacia și Ungaria au decis, de asemenea, să acționeze în mod asociat pentru redeschidere completă", a scris pe Facebook fostul premier Mihai Tudose.

El mai afirmă că explicațiile ,guvernamentale s-au succedat în mod contradictoriu, "în nota caracteristică acestei cacofonii guvernamentale care întreține, de două luni și jumătate, confuzii periculoase".

„Mai întâi, ,«guvernul» a vorbit de «o oarecare incertitudine cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cetăţenii români şi cetăţenii străini care intră pe teritoriul României pe perioada stării de alertă». Și noi care priveam naivi spre Palatul Victoria ca să ne risipească incertitudinile! Apoi, tot guvernul a spus că, oricum, sezonul estival la noi va începe la 15 iunie. Iată că, până la urmă, litoralul nostru se deschide la 1 iunie! Pentru ca, în cele din urmă, guvernul să admită: «Eu cred că turiștii români în acest an vor prefera turismul românesc, cred că este mai bine să ne concentrăm pe turismul intern». Deci ne-a învârtit după cireș ca să nu ne prindem că are în vedere măsuri protecționiste. Mai rar am văzut guvern liberal – și încă unul pur-sânge, nu «corcit» în vreo coaliție – să o dea pe protecționism. Și mai rar vezi o abordare atât de contrară spiritului european și recomandărilor Comisiei Europene decât la acești guvernanți declarați pro-europeni până-n măduva lor de pui de Brătieni (ilustra descendență e vizibilă zi de zi în fapte, nu-i așa?)...”, a adăugat fostul premier.

El precizează că acordul celor trei țări din Balcani prevede călătoria între ele fără obligația carantinei pentru cetățeni. „Culmea e că România a refuzat să se alăture demersului, în condițiile în care Serbia are de cinci ori mai puțini morți de coronavirus decât țara noastră, Grecia de șapte ori mai puține victime, iar Bulgaria de zece ori mai puține. Dar Grecia n-a ezitat să ne pună pe lista celor 19 țări din care primește turiști. Vasăzică ei nu se tem să ne primească, dar noi nu și nu, stăm, vrem-nu vrem, pe litoralul nostru. Nu dăm virus la străini, îl împărțim între noi! Îmi pare rău să constat că amatorismul duce de râpă un proiect regional la nașterea căruia am contribuit, pe vremea când eram prim-ministru. (...) Criticăm Ungaria pentru restrângerea libertăților sub pretextul pandemiei și ne obligăm cetățenii să facă turism unde o cer interesele sponsorilor PNL? Solicit Guvernului să facă un efort urgent de ieșire din bâlbăială și să decidă alăturarea imediată a României la inițiativa regională de revenire la normalitatea transportului și turismului transfrontalier. Sunt sectoare esențiale pentru redresarea economiei. Nu prea nimerim noi, din păcate, în ultima vreme, normalitatea din prima, dar nici să-i dăm de tot cu piciorul, că o să ne doară rău. Pe toți”, a concluzionat europarlamentarul Mihai Tudose.