Mikel Arteta s-a vindecat de coronavirus. Cum a decurs totul şi după câte zile a început să-şi revină

Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, a explicat cum au decurs lucrurile până să afle că are coronavirus.

"Sunt foarte bine acum, simt că m-am recuperat. Mi-a luat trei sau patru zile ca să încep să mă simt mult mai bine şi cu mai multă energie, să las deoparte simptomele, iar acum adevărul e că mă simt foarte bine", a spus Mikel Arteta.

"Totul s-a întâmplat foarte rapid. Într-o marţi mă simţeam aşa-şi-aşa şi m-am dus la doctor, dar nu l-am găsit. Am primit un telefon de la conducere după antrenament, în timp ce eram în maşină, şi mi-au spus că preşedintele lui Olympiacos a fost testat pozitiv şi toţi cei care au intrat în contact cu el au acest risc. Eu le-am spus că nu mă simţeam bine şi că aveam o problemă pentru că erau mulţi jucători care au intrat în contact cu cei de la Olympiacos. Aveam un meci cu Manchester City a doua zi şi bineînţeles că nu puteam pune în pericol mulţi oameni fără să spunem nimic. Mi-am făcut testul miercuri şi am fost disgnosticat vineri, când am comunicat celor de la Premeir League că am fost testat pozitiv. Evident că toţi cei care intraseră în contact cu mine au trebuit să intre în carantină şi, ca urmare, meciurile să fie oprite", a mai spus Mikel Arteta.