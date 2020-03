Primul fotbalist diagnosticat cu coronavirus în Germania povesteşte cum simte virusul un om în vârstă de 20 de ani

Timp de patru zile, jucătorul neamț s-a simțit rău și a avut febră mare. Abia după această perioadă, febra a început să scadă, iar Luca Kilian s-a simțit mai bine de la o zi la alta, relatează Digisport.ro.

"Pe 10 martie a pornit totul, cu o mică iritare a gâtului, dar nici măcar nu tușeam. A doua zi m-a durut capul, dar am continuat să mă antrenez. Apoi, pe 12 martie, am avut primele bufeuri şi am vorbit cu medicul echipei, care mi-a făcut un test.

Apoi, o zi mai târziu, a devenit totul mai violent. Aveam febră puternică şi tremurături serioase. În acel moment, mi-a fost cu adevărat frică pentru prima oară", a explicat Kilian.

Acesta a povestit că nu s-a internat în spital, ci s-a izolat în casa părinţilor săi, din Dortmund, şi îi sfătuieşte pe oameni să ia în serios virusul care i-a dat mult de furcă şi l-a speriat prin manifestarea violentă.

"Simptomele violente mi-au arătat că nu e o simplă gripă. M-am simțit mai rău zi de zi și asta m-a afectat. Mi-a fost frică, iar sentimentul nu a dispărut până când am început să îmi revin. Pot acum să împărtăşesc experienţa mea: sunt sportiv şi în formă fizică bună, dar a trebuit să lupt din greu contra acestui virus. Pentru cei cu altă patologie, asta le poate pune viaţa în pericol.

Stați acasă câteva săptămâni și cumpărați doar ce aveți nevoie. Păstrați distanța între voi și nu mergeți la petreceri. Doar așa putem combate coronavirusul", a declarat fotbalistul.

Marţi, 23 martie, în Germania erau raportate oficial 27.289 de persoane infectate cu COVID-19. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.416 cazuri și 21 de decese. În total, 115 germani au murit din cauza noului coronavirus.

Citeşte şi: Mărturie CUTREMURĂTOARE a fotbalistului de 28 de ani depistat cu CORONAVIRUS. "Nu mai puteam respira, am fost conectat la OXIGEN!"