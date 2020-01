Miliardarul japonez care îşi căuta parteneră ca să plece pe Lună a renunţat la căutări, din motive personale

"În pofida determinării mele sincere faţă de acest program, o parte din mine era reticentă cu privire la participarea mea", a explicat Yusaku Maezawa pe contul său de Twitter, referindu-se la "show-ul" în care urma să-şi găsească perechea şi care trebuia să fie difuzat de postul de televiziune AbemaTV.



Maezawa, fondator al platformei de vânzări online de articole vestimentare şi accesorii Zozo, a fost ales în octombrie 2018 pentru a deveni primul turist spaţial care va survola Luna la bordul unei navete a companiei SpaceX, creată de Elon Musk, în jurul anului 2023.



La jumătatea lunii ianuarie, miliardarul japonez anunţase organizarea unui program TV la care să participe tinere dornice să-l însoţească în această aventură. Ideea era de a-şi căuta partenera cu ajutorul acestui documentar, intitulat "Îndrăgostiţi de Luna plină", a cărui suspendare a fost însă anunţată joi.



"Am primit notificarea lui Maezawa şi am decis că nu putem continua programul. (...) regretăm că a trebuit să anulăm proiectul în această manieră", notează postul într-un comunicat. Atât AbemaTV, cât şi Maezawa şi-au cerut scuze faţă de tinerele care s-au arătat interesate să participe la acest show de selecţie.



"Faptul că 27.722 de femei, cu intenţii sincere şi mult curaj, au investit un timp preţios pentru trimiterea unei cereri de aplicaţie, mă face să regret sincer că am putut să iau o decizie atât de egoistă", a scris Maezawa. Miliardarul excentric s-a folosit de multe ori de reţelele de socializare pentru a întreprinde iniţiative extravagante.



La începutul anului, el anunţase că va dona nouă milioane de dolari celor care îi urmăresc contul de Twitter în cadrul unui "experiment social", pentru a vedea dacă aceşti bani îi vor face mai fericiţi pe beneficiari. El a promis că va da câte un milion de yeni (9.000 de dolari) unui număr de 1.000 de urmăritori, selectaţi în mod aleator din rândul celor care au distribuit unul dintre mesajele sale de pe Twitter.



Maezawa a lansat platforma Zozo în 2004, datorită căreia a devenit unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, cu o avere estimată în 2019 de revista Forbes la aproximativ 1,8 miliarde de dolari.

