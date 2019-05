Milioane de fani sunt disperaţi. Un cântăreţ iubit de toţi a murit la 28 de ani, într-un accident aviatic VIDEO

Gabriel Diniz era unul dintre cei mai în vogă cântăreţi din Brazilia, iar cântecul său "Jenifer" a fost hit-ul Carnavalului de la Rio de anul acesta şi chiar în aceste săptămâni este una dintre cele mai ascultate melodii la posturile de radio din Brazilia.

Gabriel Diniz a cântat în 2017 la nunta fotbalistului brazilian al lui FC Liverpool, Roberto Firmino.

Accidentul s-a produs în statul Sergipe, iar pe lângă Gabriel Diniz şi-au mai pierdut viaţa alte două persoane. Născut la Campo Grande, în statul Mato Grosso do Sul, pe 18 octombrie 1990, Gabriel Diniz luase avionul pentru a ajunge mai repede la Maceio, pentru a-i face o surpriză iubitei sale, Karoline Calheiros, care împlinea 25 de ani.

Clipul in memoriam Gabriel Diniz postat de Roberto Firmino, pe scenă fiind prezent şi un alt fotbalist, Lucas Leiva:

Morreu o cantor Gabriel Diniz, ele era amigo de jogadores do Liverpool, aqui um vídeo do casamento do Firmino no qual ele participou!

Solidariedade e sentimentos de todos os reds a família e amigos do cantor! pic.twitter.com/UgmGZk1Mrh