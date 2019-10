Ministrul cu casa de 1.000 de metri pătraţi se "bate" în vile cu Marian Oprişan. Ce îi cere baronului PSD

Ștefan Ion este propunerea lui Ludovic Orban pentru a prelua șefia Ministerului Dezvoltării, domeniu în care liberalul pare că se pricepe foarte bine, dezvoltând pe propriul domeniu o construcţie faraonică, de 910 metri pătraţi. "Am vrut să fac o mansardă, dar a greşit arhitectul planurile", s-a apărat Ştefan Ion, în timp ce fostul preşedinte Traian Băsescu a comentat plin de haz: "A vrut să facă un mall şi i-a ieşit o casă!".

Într-o postare pe Facebook, Ştefan Ion recunoaşte că a greşit plătind ani de zile un impozit mai mic, dar spune că a achitat cu bună-credinţă sumele transmise de Primărie. Despre casa sa spune că a început construcția în anii 2000, dar nu a mai realizat recepția lucrărilor. El afirmă că va achita și sumele care vor rezulta din calculul retroactiv al impozitului pe locuință, chiar dacă nimeni din primărie nu a constatat în cei 19 ani care s-au scurs până acum această neregulă.

"Legea este lege pentru toată lumea! Am greșit, îmi recunosc greșeala și voi remedia situația, voi plăti tot ceea ce este de plătit la Primăria Focșani pentru casa în care locuiesc. Am acționat cu bună credință, an de an am achitat sumele care mi-au fost transmise de Primărie. Nu sunt dintre cei care să apeleze la artificii birocratice pentru a scăpa basma curată.

Am început construcția casei în anii 2000, dar nu am mai realizat recepția lucrărilor, lucru pe care îl voi face cu celeritate. Este o situație despre care acum am aflat și voi întreprinde toate demersurile pentru a o remedia.

Sunt un bun contribuabil la bugetul statului, în calitate de antreprenor am plătit taxe și impozite care însumează, numai pe ultimii cinci ani, 97.146.293 lei! Pe lângă acestea voi achita și sumele care vor rezulta din calculul retroactiv al impozitului pe locuință, chiar dacă nimeni din primărie nu a constatat în cei 19 ani care s-au scurs până acum această neregulă.

Și dacă legea este aceeași pentru toată lumea, aștept și de la baronul PSD Marian Oprișan "mama mea sunt eu" să își scoată la iveală bunurile și să le treacă în declarația de avere pentru a-și plăti dările pentru domeniul întins pe multe hectare în care locuiește în apropiere de Focșani", a postat Ştefan Ion, pe Facebook.