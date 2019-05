Ministrul Cuc promite pentru anul acesta 180 de kilometri de autostradă

"Estimarea pe acest an a fost făcută de domnul director Neaga (Narcis Neaga, şeful CNAIR, n.r.) şi avem încă 180 de kilometri", a subliniat Răzvan Cuc, la Palatul Victoria.



El a arătat totodată că, în 2016, proiectele lansate de compania de drumuri s-au cifrat la 50 de milioane de euro fără TVA însă nu a fost construit niciun kilometru de autostradă.



Cât priveşte absorbţia fondurilor europene, potrivit datelor prezentate de ministrul Transporturilor, în intervalul 2017 - 2019 absorbţia s-a ridicat la 593,05 milioane de euro.



Printre cele mai importante proiecte lansate de CNAIR în aceşti doi ani se numără Autostrada Sibiu - Piteşti (123 kilometri în valoare de 3,4 miliarde de euro), Autostrada de Centură Bucureşti Sud (52 km, 580 milioane de euro) şi Centura Bacău (31 km, 142 milioane de euro).



În ceea ce priveşte Autostrada Sibiu - Piteşti, în acest an a fost semnat contractul pentru Secţiunea 1 Sibiu - Boiţa, în lungime de 13,17 km, valoarea investiţiei fiind de 129 milioane euro. Secţiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeş, în lungime de 9,86 km (435 milioane euro), este în procedură de licitaţie, Secţiunea 5 Curtea de Argeş - Piteşti (30,35 km, 383 milioane euro) este în contestaţie iar pentru Secţiunea 2 Boiţa-Cornetu (30,35 km) trebuie completate studiile geologice fa fel ca şi pentru Secţiunea 3 Cornetu-Tigveni (37,4 km).



Petru Autostrada de Centură Bucureşti Sud, în acest an au fost semnate contractele pentru Lotul 2, în lungime de 17 km, cu o valoare de 158 milioane euro, şi Lotul 3 - 18 km în valoare de 180 milioane euro. Pentru cei 17 km din Lotul 1 se derulează reevaluarea procedurilor



În procedura de licitaţie este Studiul de fezabilitate pentru drumul expres Bacău - Piatra neamţ (61 km, 3,41 milioane euro).



Potrivit datelor prezentate joi de şeful de la Transporturi, în anul 2018 au fost semnate contracte pentru realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru drumurile de mare viteză Focşani - Buzău (110 km, 4,37 milioane euro), Ploieşti - Buzău (65 km, 2,67 milioane euro), Bacău - Paşcani (82 km, 4,41 milioane euro), Buzău - Focşani (72 km, 3,03 milioane euro).