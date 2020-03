Ministrul de Finanţe: Există varianta să amânăm pentru două luni de zile plata impozitului pe venit

"Deja am anunţat câteva măsuri (...). Am prelungit termenul pentru depuneri de declaraţii, atât pentru impozite locale, cât şi pentru declaraţii de venit, atribuţiile ANAF au fost oarecum diluate, controalele se pot face la distanţă, nu mai punem popriri pe conturi, în ceea ce priveşte executarea silită la fel, suntem foarte atenţi, doar acolo unde sunt hotărâri judecătoreşti, continuăm să returnăm TVA-ul”, a spus Cîţu, la RFI.

El a afirmat că Executivul vizează şi impozitul pe venit. "Ne uităm şi la măsuri în ceea ce priveşte impozitul pe venit pentru persoane fizice şi astăzi se va definitiva şi această măsură, vedem cum va fi ea la final. Sunt mai multe variante. Există varianta să amânăm pentru două luni de zile plata impozitului pe venit pentru persoane fizice, dar pentru anumite sectoare, nu pentru toată lumea, acolo unde sunt probleme. Sunt mai multe variante, discutăm cu oamenii de afaceri şi vedem care este cea mai bună variantă în acest moment. Trebuie să ne gândim că nu ştim cât va dura această stare şi trebuie să dozăm oarecum eforturile, nu vrem să luăm toate măsurile acum şi apoi să rămânem fără a avea resurse în perioada următoare”, a explicat Cîţu.

Ministrul Finanţelor linişteşte populaţia: Avem bani de pensii şi salarii. Cîţu a solicitat amânarea plăţii ratelor la bănci

Întrebat cum va stabili ce sectoare economice au probleme mai mari din cauza coronavirusului, ministrul de Finanţe a afirmat: ”Deja primim informaţii, oamenii merg deja în şomaj, sunt companii care au scăderi de producţie, aici vom avea criterii, scăderea cifrei de afaceri, comenzi etc.. Ştim foarte bine că de exemplu în industria Horeca sau în industria evenimentelor, unde deja nu poţi să mai ai adunări mai mari de 50 de persoane, este clar că acolo există o problemă şi acolo nici nu mai trebuie să îţi pui semne de întrebare dacă au fost sau nu afectate de această situaţie”.

Pe de altă parte, Cîţu a vorbit şi despre achiziţiile de echipamente medicale, în contextul coronavirusului. "Ieri, am mai făcut o comandă de 1,1 miliarde de lei, măşti, mănuşi, teste, chiar şi două spitale mobile. Am comandat de exemplu 36 de milioane de măşti. Până acum, s-au distribuit către Ministerul Sănătăţii în plus faţă de ce aveau la buget 1,7 miliarde de lei şi suntem dispuşi să cheltuim mai mult în această perioadă”, a spus el.