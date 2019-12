Ministrul de Interne, despre poliţiştii vizaţi de anchete, dar aflaţi în concediu medical: Vom trimite medicii peste aceştia

Trei polițiști din cadrul IPJ Olt, fostul șef, dar și doi adjuncți sunt în concedii medicale din septembrie. Astfel că aceștia nu pot ajunge la comisia disciplinară sau la Secția Specială, în ceea ce privește ”cazul Caracal”.



”Știți că din prima zi am avut această problemă cu concediile medicale cu prefecții care organizau alegerile. Dintr-o dată a apărut o viroză și am rămas fără prefecți și subprefecți. Părerea mea e că sunt ciudate. Să nu le spun că sunt incorecte sau ireale pentru că nu pot să contest o decizie medicală. Dar o spun acum public că în situații de acest gen, speciale, în care se ascund unii cu musca pe căciulă după certificate medicale, voi face ce am promis la Arad. Voi trimite echipă de medici de la Spitalul Ministerului Afacerilor Interne pentru a-i ajuta să se însănătoșească. Poate medicii de acolo nu știu să le prescrie tratamentul. Să-i ajutăm să fie sănătoși și să vină la lucru pentru a fi trași la răspundere”, a susținut Marcel Vela la România TV.

Mai mult, actualul ministru de Interne a mai precizat că dacă în termen de șase luni de zile nu se decide ce sancțiune primește polițistul vizat într-o anume anchetă, cauza se clasează, iar polițistul nu ar mai putea fi anchetat.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, că există un audit la nivelul tuturor structurilor MAI, inclusiv la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, şi a spus că "această evaluare este la baza unor decizii care pot să-l implice" şi pe Raed Arafat, şeful acestui departament.

"Nu este vorba de o persoană în sine, că văd că se polarizează, se fac discuţii, estimări, pronosticuri, cu privire la a fi sau a nu fi Arafat în continuare în fruntea Departamentului (Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă - n.r.).

Noi evaluăm întreaga activitate, întregul departament, întregul Inspectorat General şi această evaluare este la baza unor decizii care pot să-l implice, evident, şi pe domnul Arafat. Dar nu este domnul Arafat centrul universului şi pe dânsul noi acum avem o analiză personală. Întreaga activitate a Departamentului este importantă pentru România, salvarea nu o face domnul Arafat când se întâmplă ceva, o fac profesioniştii din Departament şi eu nu cred că România şi Departamentul stau într-o persoană, la fel cum Ministerul nu stă într-un politician care vine şi pleacă din acest minister", a spus Marcel Vela, luni, la sediul Ministerului de Interne.

